Pourquoi les Américains votent-ils toujours le mardi?

A l’époque, les citoyens devaient se rendre à cheval ou en diligence jusqu’au bureau de vote, note Take Part. Un devoir civique qui leur prenait au moins un jour entier jusqu’au chef-lieu du comté, et la même chose pour en revenir.

En réalité, comme l'explique une vidéo de la chaîne YouTube Take Part, spécialisée dans les questions citoyennes, rien dans la Constitution des Etats-Unis ne statue que les élections doivent se tenir un mardi. L’usage vient d’une loi de 1845, qui mélange détails techniques et religieux.

Ce 6 novembre ont lieu les élections législatives de "mid-terms" aux États-Unis. Comme la plupart des votes qui ont lieu sur le sol américain (à l'exception notable de Porto Rico), ce scrutin aura lieu un mardi. Mais pour quelle raison les Américains votent-ils ce jour de la semaine, et non le samedi ou le dimanche, comme dans beaucoup d'autres pays ?

Les Etats-Unis à la 138e place mondiale en taux de participation

Par élimination, le seul jour qui convenait fut donc le mardi, qui est resté depuis le jour d’élection aux Etats-Unis. Pour autant, est-ce un choix judicieux ? La chaîne de Take Part se pose la question : "Cela doit marcher puisque nous n’avons pas pensé à changer ça".

La réalité est plus délicate. Les Etats-Unis pointent à la 138e place mondiale (sur 172 démocraties) en terme de participation aux élections, et à la dernière place du G8 (Allemagne, Italie, Japon, Canada, Russie, France et Royaume-Uni lui passent devant).

A Porto-Rico, les élections sont banalisées

Selon une enquête, la raison principale pour laquelle les Américains ne votent pas est que le mardi est trop contraignant. 33% des personnes interrogées se disent "trop occupés" pour voter, et 20% estiment qu’ils n’ont "pas le temps".

Parmi le G8, cinq pays ont choisi de tenir leurs élections le week-end, rappelle Take Part, parmi lesquels la France, le Canada ou le Royaume-Uni. A Porto-Rico, c’est même un jour férié officiel !

Aujourd’hui, les Etats-Unis tentent d’améliorer la participation au vote de leurs citoyens en aménageant les jours de vote, mais dans 15 Etats, dont celui de New York, le mardi est le seul jour d’élection possible.