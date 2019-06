Pourquoi le recyclage du plastique est-il responsable d'un début de crise à l'échelle mondiale ?

Sur 63 millions de tonnes de déchets produits en 2016, on compterait 715.624 tonnes de déchets plastiques selon les derniers chiffres du SPF Économie. Bien qu’elles ne représentent qu’1,1% de la production totale de déchets en Belgique, ces centaines de milliers de tonnes représentent tout de même une quantité non négligeable.

Le fléau environnemental que représente le plastique n’est plus à prouver. Les images de plages envahies de déchets, de décharges clandestines ou d’incinérations polluantes et non contrôlées à l’autre bout du monde se multiplient chaque jour un peu plus. Mais comme l’explique la journaliste Juliette Campion pour Franceinfo , nos industries occidentales ont leur part de responsabilité. Le recyclage du plastique est désormais à l’origine d’une crise mondiale, source de tensions entre importateurs et exportateurs.

Plus d’un an après la Chine , la Malaisie refuse à son tour d’endosser le rôle de "poubelle du monde". Depuis le 28 mai dernier, des centaines de tonnes de déchets, principalement plastique, sont renvoyées aux pays expéditeurs . En bout de course, une vaste crise environnementale, économique et politique à l’échelle mondiale se dessine en filigrane. Analyse.

Dans un rapport de Greenpeace du 23 avril dernier , la Belgique est épinglée comme le cinquième pays exportant le plus de plastique au monde entre janvier et novembre 2018. Avec 448.352 tonnes exportées sur cette période, elle a représenté à elle seule 6,9% des exportations mondiales, derrière les États-Unis (16,5%), le Japon (15,3%), l’Allemagne (12,6%) et le Royaume-Uni (9,4%).

Qu’il s’agisse de plastique ou d’autres déchets, nous sommes contraints de devoir les "traiter". Tri, recyclage, incinération, mise en décharge… Toutes ces opérations ne se font pas toutes seules. Elles requièrent de la main-d’œuvre et de l’énergie. "Les problèmes principaux qui compliquent le recyclage des plastiques sont la qualité et le prix des produits recyclés, en comparaison avec leurs équivalents vierges", confirme un communiqué du Parlement européen .

La Belgique est le cinquième pays à exporter le plus de plastique au monde entre janvier et décembre 2018. - © Sarah Fitzgerald, sur base des données de Greenpeace East Asia

Fost Plus en 11 minutes chrono - 13/06/2019 Tout sur la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets ménagers en Belgique.

Non, les emballages que nous jetons dans les sacs bleus ne sont pas envoyés en Asie. Chez nous, l’acteur chargé de la coordination entre les recycleurs et les collecteurs de déchets ménagers est l’organisme Fost Plus . Leur implication est reconnaissable sur de nombreux produits du quotidien, estampillés de ce célèbre logo représentant deux flèches vertes.

Si ces échanges entre voisins gonflent les statistiques, force est de constater que la Chine, le Vietnam, la Malaisie ou l’Inde reçoivent eux aussi des déchets en provenance de Belgique. Si ce n’est pas le traitement des déchets ménagers qui est en cause, le problème viendrait manifestement des autres secteurs. Car en Belgique, les déchets des ménages ne concernent que 8% de la production globale. Les secteurs de la construction et de l’industrie sont en revanche responsables de plus des trois quarts de la production de déchets sur le territoire.

Concrètement, les déchets ménagers qui ne peuvent être traités en Belgique sont envoyés en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, nous assure-t-on. Les chiffres de Greenpeace semblent confirmer cette réalité, puisque les Pays-Bas se positionnent en premier importateur de déchets belges depuis septembre 2017. Le dernier rapport annuel de Fost Plus (pour l’année 2017) indique en outre que 99,6% des déchets traités par Fost Plus sont bel et bien recyclés en Belgique ou dans des pays limitrophes.

"Fost Plus est responsable de la collecte et du recyclage des emballages ménagers en Belgique. Nous recyclons chaque année 680.000 tonnes d’emballages, soit près de 90% de tous ceux mis sur le marché", se targuent-ils. Ces chiffres nous sont confirmés par la porte-parole Fatima Boudjaoui : "C’est nous qui décidons à qui nous vendons ces matériaux, et nous privilégions toujours la filière courte", certifie-t-elle.

Nos industries coupables ?

Pour comprendre ce que deviennent les déchets de nos industries, il faut se tourner du côté de Go4Circle, la fédération des entreprises de l’économie circulaire. Cédric Slegers, directeur adjoint de l’ASBL, souligne la complexité que représente un défi tel que le tri des déchets industriels. "Le PET de la bouteille de San Pellegrino n’est déjà pas le même que le PET de la bouteille de Perrier. Plus un plastique est coloré, plus il sera difficile à recycler", souligne-t-il.

Cédric Slegers reconnaît que l’exportation de déchets est bel et bien une réalité, tant en Belgique que dans d’autres pays occidentaux. "Il ne faut pas se voiler la face, déclare-t-il. C’est une question de prix de la main-d’œuvre. On est dans un secteur où il faut payer pour quelque chose d’inutile puisqu’il s’agit de déchets. Si on exporte autant en Belgique, c’est justement parce que le recyclage est coûteux, en termes de tri, de main-d’œuvre et de concurrence avec la matière vierge." Pour une entreprise s’inscrivant dans un contexte de croissance économique et de productivisme, il est bien sûr tentant de réaliser des économies sur le traitement des déchets puisqu'’ils ne servent à rien.

On est souvent confronté à des producteurs argumentant que le plastique recyclé n’est pas synonyme de qualité.

Mais Cédric Slegers tient à signaler qu’il remarque "une prise de conscience des producteurs qui semblent réfléchir à leur impact". Pour lui, la réflexion doit se faire tant en amont, lors de l’élaboration d’emballages plus facilement recyclables, qu’en aval, avec l’utilisation de ces matières recyclées. "On est encore trop souvent confronté à des utilisateurs ou des producteurs qui ne soutiennent que la vision d’une économie linéaire, argumentant que le plastique recyclé n’est pas synonyme de qualité", déplore-t-il.

Le mirage du plastique recyclé

Même si les mentalités venaient à changer, d’aucuns dénoncent le mirage que constitue le recyclage du plastique. Nathalie Gontard, chercheuse et professeure en sciences de l’aliment et de l’emballage à l’Institut de Recherche Agronomique (INRA), pointe du doigt les failles d’un tel processus dans un article du média scientifique indépendant The Conversation : "Recycler en circuit fermé signifie collecter, trier, décontaminer et repolymériser un plastique qui se dégrade au cours du procédé de recyclage. Les contraintes logistiques de collecte sont importantes, la consommation d’énergie des multiples étapes se discute et sa probabilité de contamination dangereuse également. Aussi, le nombre maximal de cycles de décontamination est limité et le plastique recyclé doit être mélangé à du plastique vierge."

►►► À lire aussi : Questions à la Une – "Recycler les capsules Nespresso, c’est comme essayer de brûler de l’eau"

Recycler des déchets qui ne peuvent se recycler à l’infini revient donc à reporter le problème, tant pour les ordures ménagères qu’industrielles. "Le recyclage d’une matière ne s’inscrit dans un principe d’économie circulaire que si la boucle peut être reproduite à l’infini, ce qui est quasiment le cas pour le verre ou le métal. Les matériaux biodégradables se situent naturellement dans le cycle biologique de la matière organique, qui leur assure un renouvellement illimité (à condition cependant que la vitesse de consommation reste compatible avec celle de production)", précise Nathalie Gontard.

Crise mondiale

L’Alliance Globale pour les Alternatives à l’Incinération (GAIA) appelle les pays dits "en voie de développement" à "interdire l’importation de déchets plastiques". Alors que la Chine jouait le rôle de "poubelle du monde" jusqu’en janvier 2018, "un plus grand nombre de pays se retrouve à présent dans la ligne de mire", déplorent-ils. La Malaisie et la Thaïlande ont commencé à imposer leurs propres restrictions, mais l’Indonésie a également vu ses importations augmenter fin 2018. "Les pays exportateurs doivent assumer la responsabilité de la réduction et du recyclage de leur plastique au niveau national", réclame l’association.

►►► À lire aussi : L’être humain ingère jusqu’à cinq grammes de plastique par semaine, selon un rapport du WWF

Écrasé par ses déchets de plastique, le monde est sur le point de vivre une véritable "crise des déchets". Aussi petite soit la Belgique à l’échelle du globe, il semble que nous ayons nous aussi notre rôle à jouer. "Le recyclage du plastique ne devrait pas être utilisé pour justifier la production de plastique à usage unique, mais pour s’engager vers le zéro déchet", conclut GAIA. Car le meilleur déchet, finalement, est celui qui n’existe pas.