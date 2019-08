Pourquoi le Groenland fait-il tant saliver Donald Trump ?

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale???? learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC

Après la Louisiane et les Iles Vierges, le Groenland ?

Le Groenland n'est pas une de ces petites îles paradisiaques que les plus fortunés peuvent s'offrir. Et les relations internationales ont quelque peu changé depuis 1803, quand la France de Napoléon Bonaparte vendait la Louisiane aux Etats-Unis, ou depuis 1917, date à laquelle Washington déboursait 25 millions de dollars pour s’offrir les Iles Vierges et leurs 26 000 habitants, au Danemark justement.

Désormais le rachat d’un territoire d’état à état ne doit pas contredire le principe d'intégrité territoriale, garanti par la charte des Nations unies. A savoir, respecter la volonté des populations concernées. Sans préjuger des arguments dans la manche de Donald Trump, qui doit justement se rendre au Danemark dans deux semaines, il est peu probable que, tant le Royaume du Danemark, que la population groenlandaise n’acceptent de passer sous pavillon américain.

La bataille de l'Arctique est lancée

Reste que derrière l'intérêt présidentiel se cache une prise de conscience américaine de l'importance du Groenland, mais aussi, plus largement, de toute la région arctique. "L'administration découvre, très tardivement, le rôle géostratégique de l'Arctique", explique Heather Conley, du cercle de réflexion Center for Strategic and International Studies. Quand les Américains ont quelque peu délaissé la région après la fin de la Guerre froide, la Russie, et plus récemment la Chine, y ont investi massivement. Là où Moscou, propriétaire de la moitié du territoire arctique, développe ses activité militaires, Pékin y nourrit des ambitions économique et scientifique.

"Le Groenland est absolument vital pour la défense et la sécurité de l'Amérique du Nord", renchérit Luke Coffey, soulignant l'importance de la base aérienne américaine sur l’île, avec ses radars indispensables à la défense antiaérienne. Face à la Russie et à la Chine, cet expert suggère d'étendre encore la présence diplomatique américaine, alors que Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat américain, a annoncé une représentation "à mi-temps" à Nuuk, la capitale du territoire autonome.

Un territoire couvert de glace en surface, mais qui ne manque pas d’atours en sous-sol. Pétrole, gaz, or, diamants, uranium, zinc et plomb, le Groenland est riche en ressources naturelles. Des matières premières rendues aujourd'hui accessibles par le dégel de plus en plus marqué dans la région. D'où l'accusation de cynisme exprimée à l'égard de Donald Trump par plusieurs défenseurs de l'environnement. Aors qu'un territoire entier comme le Groenland est menacé de fondre en raison du réchauffement climatique, le locataire de la Maison Blanche s'attache à préparer l'après, obnubilés par les retombées économiques de l'ère post-glacière.