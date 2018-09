Pourquoi le gaz de nos maisons ne sera plus tout à fait le même

Le gaz va changer dans les conduites de la moitié des consommateurs belges. C’est un "gaz riche", plus dense, qui arrivera à leurs cuisinières, chaudières et convecteurs. Le gaz dit "pauvre" des Pays-Bas ne sera bientôt plus importé en Belgique.

Ce changement concernera les consommateurs de gaz qui habitent à Anvers, à Bruxelles et entre ces deux villes, ainsi que dans quelques communes du Brabant Wallon. Ils seront appelés, dans les mois à venir, à adapter leurs appareils à ce nouveau type de gaz (les Pays-Bas étaient seuls à fournir du "gaz pauvre"). Un simple réglage suffit, lors de l’entretien obligatoire de leurs chaudières. Il est nécessaire pour la bonne efficacité de leurs appareils.

Cette transition implique donc de très nombreux consommateurs belges, une vaste campagne d'information.

Pourquoi alors changer de producteur ? Pourquoi couper les vannes du gaz Néerlandais ?

La cause : à Groningue, la terre tremble au-dessus des gisements

1959 : dans la province de Groningue, dans le Nord des Pays-Bas, c’est l’année de la baraka. La découverte d’un gigantesque gisement de gaz naturel en sous-sol, le plus important d’Europe occidentale. 2820 milliards de mètres cubes.

L’engouement est immédiat. L’extraction commence 4 ans plus tard et, rapidement, elle couvre 80% de la production nationale. Toutes les nouvelles maisons sont raccordées au gaz, de nombreuses industries tournent au gaz et les Pays-Bas se mettent à exporter. Le gisement dope le budget, il finance en partie l’aéroport de Schiphol, les travaux du métro. Pourquoi limiter l’extraction quand les réserves sont aussi vastes ?

2018 : le gouvernement néerlandais annonce la fin progressive de l’extraction gazière et, pour commencer, la fin des exportations vers la Belgique, la France et l’Allemagne. Dans les campagnes de Groningue, le gaz n’est plus vu depuis longtemps comme une bénédiction mais comme une plaie. A trop alimenter le pays, il a abîmé la région.

Parce que la terre tremble au-dessus du gisement... Un tremblement de terre en 2006, un autre en 2012, et chaque année désormais plusieurs centaines de petites secousses, au point de menacer aujourd’hui la stabilité de milliers de logements.

Les murs lézardés de Liefke et Jan Munneke

"Regardez ici… et ici… et Ici…" Fissurée le long des fondations. Crevassée le long des fenêtres. La ferme des Munneke fait peine à voir. Les murs et les piliers de la grange ont été consolidés. Un étançon retient un balcon hésitant.