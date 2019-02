Pourquoi le discours rassembleur de Donald Trump n'a-t-il rien d'étonnant ?

Donald Trump a appelé cette nuit au compromis et au rejet des politiques de vengeance, lors de son deuxième discours sur l’état de la nation devant les élus du Congrès à Washington. Jérôme Jamin, docteur en sciences politiques, professeur à l’ULiège, directeur du centre d’études Démocratie, vient de publier avec le Centre d’Action Laïque un ouvrage intitulé Le populisme aux États-Unis, un regard pour l’Europe. Il était l’invité de Jour Première ce matin.

Cet appel au rassemblement serait-il un aveu de faiblesse de la part de Donald Trump ? Le professeur Jérôme Jamin n’en est pas convaincu. « Pour un individu qui s’inscrit dans une logique populiste, il est très important de montrer qu’on est du côté du peuple, du côté de son électorat et du côté de ses promesses contre une élite corrompue, analyse-t-il. En bloquant Washington pour réaliser ses promesses électorales, il s’inscrit parfaitement dans le discours qu’il a depuis qu’il est en campagne ». Les présidents qui perdent une partie de leur soutien au Congrès sont aussi plus fréquents qu’on ne le pense : « On aurait pu s’attendre à un changement exceptionnel au Congrès vu le caractère du personnage Trump, ça a finalement été assez banal, à l’image de ce qui a pu se passer avec Barack Obama, George Bush et bien d’autres avant lui », résume Jérôme Jamin. Le discours d’hier serait donc « étrangement assez banal », résume-t-il.

Président aux deux visages

Au-delà des tweets vindicatifs, le 45e Président des Etats-Unis jouerait sur un double registre, à la fois incisif et consensuel. « La Maison-Blanche a très peu de pouvoirs, explique le politologue. Le vrai pouvoir est au Congrès. Donald Trump passe son temps à téléphoner à des députés démocrates et républicains pour obtenir des choses, et il devra le faire davantage. Le discours de l’état de l’Union est destiné à montrer comment on négocie, et il avait bien sûr intérêt à montrer que c’était un homme de consensus ».

La question du mur à la frontière mexicaine devrait elle aussi déboucher sur un accord : « Par le passé, les démocrates n’hésitaient pas à mettre des budgets pour renforcer cette frontière avec ce mur, bien que l’on puisse discuter sur les mots puisqu’il s’agissait en fait de grillages, de fils électriques. Est-ce mieux que des pierres ou des parois en métal ? Je ne sais pas. Mais ça, Donald Trump l’a rappelé hier. » Les critiques à l’égard du mur relèveraient donc d’une « certaine hypocrisie » pour Jérôme Jamin.

Populisme et extrême droite

Dans son ouvrage, l’expert précise que les populistes ont en commun d’opposer le peuple aux élites, et qu’ils émanent dès lors de toutes les tendances politiques, à gauche comme à droite. Ce populisme peut même parfois servir d’appel à davantage de démocratie. S’il refuse d’aller jusque-là dans le cas de Trump, Jérôme Jamin souligne tout de même une sorte d’émancipation de la fonction présidentielle. « Il a montré qu’il était possible à la Maison-Blanche de s’émanciper du poids de la classe politique à Washington et des grands journalistes qui doivent désormais attendre le tweet présidentiel du matin pour commenter l’action présidentielle. C’est intéressant parce qu’on avait tendance à penser que le président était totalement soumis à la classe politique américaine et à la classe médiatique » avance-t-il.

Et en Europe, l’idéologie de Donald Trump trouve un écho dans plusieurs mouvements politiques. « Il a été influencé par Stephen Bannon et pense qu’il existe un risque de remplacement de la population blanche et chrétienne américaine par des hordes d’étrangers violeurs en provenance notamment du Mexique. Cette théorie du grand remplacement est mobilisée en Europe avec Marine Le Pen ou Viktor Orbán par rapport aux musulmans. On a donc beaucoup de points communs entre l’extrême droite européenne et Donald Trump, idéologiquement parlant », conclut-il.