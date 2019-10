Pourquoi la Turquie veut-elle envahir le nord de la Syrie tenu par les Kurdes ?

Massées à la frontière depuis lundi, les forces armées turques ont commencé à envahir le nord-est de la Syrie. Leur objectif : repousser les combattants kurdes et instaurer une zone de sécurité. L’annonce faite le 6 octobre par Donald Trump du retrait américain du nord de la Syrie, contre l’avis du Pentagone et de certains républicains, laisse la voie ouverte à cette action militaire. Même si le président américain semble vouloir revenir sur sa décision en menaçant de punir la Turquie si elle dépassait les limites… Mais pourquoi cette intervention turque contre les Kurdes ?

Les Kurdes, peuple sans Etat

Entre 25 et 35 millions de Kurdes habitent les zones montagneuses situées aux frontières de la Turquie, de la Syrie, de l’Irak, de l’Iran et de l’Arménie. Ils constituent le quatrième groupe ethnique le plus important du Moyen-Orient mais jamais ils n’ont obtenu un Etat national permanent.

La promesse d’un Etat kurde faite par le traité de Sèvres en 1920 après la Première guerre mondiale, sur les ruines d’un empire ottoman vaincu, a été effacée par le traité de Lausanne 3 ans plus tard. Depuis toute velléité d’une indépendance d’un Etat national kurde a été brutalement niée.

Les Kurdes sont originaires des plaines de Mésopotamie et des hauts plateaux situés dans le sud-est de la Turquie, le nord-est de la Syrie, le nord de l’Irak, le nord-ouest de l’Iran et le sud de l’Arménie. Ils forment une communauté distincte des autres habitants de ces pays, avec une langue et une culture qui leur est propre. Ils pratiquent plusieurs confessions, mais la majorité est musulmane sunnite.

Si les Kurdes se sont retrouvés comme fer de lance dans la lutte contre l’Etat islamique, c’est parce que celui-ci s’est attaqué aux trois enclaves contrôlées par les Kurdes de Syrie en 2013. Ils ont résisté. L’année suivante dans le nord de l’Irak, où la région autonome kurde s’est retrouvée abandonnée par l’armée irakienne face aux attaques de l’Etat islamique. Là aussi, ils ont tenu bon, aidés par des armes, des frappes et des conseillers américains et le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan qui se bat pour l’autonomie des Kurdes de Turquie.

Depuis, les forces kurdes, les Unités de protection du peuple (YPG), combattent l’Etat islamique aux côtés des milices arabes sous la bannière des Forces démocratiques syriennes. C’est cette coalition qui est venue à bout de l’Etat islamique dans le nord-est puis le sud-est de la Syrie. La dernière poche tenue par l’EI, Baghouz, est tombée en mars dernier. L’administration autonome kurde couvre aujourd’hui une région où cohabitent entre 500.000 et un million de Kurdes et au moins 1,5 million d’Arabes.

Pourquoi une zone de sécurité turque dans le nord de la Syrie ?

La Turquie se sent menacée par les YPG, les forces Kurdes de Syrie. C’est pour cela qu’Ankara veut cette zone tampon à l’est de l’Euphrate. Une idée à l’origine tweetée par Donald Trump. Depuis la fin de l’Etat islamique en Syrie, le président Trump répète qu’il est temps de rapatrier les 2000 militaires américains de Syrie. Et de créer une zone de sécurité pour les Kurdes.

Depuis Washington parle de "mécanisme de sécurité" mais la Turquie s’est emparée de l’idée de la zone de sécurité, rebaptisée "corridor de la paix".