Pourquoi la Macédoine, nom revendiqué par plusieurs entités, a-t-elle donné son nom à la macédoine?

Mais en juin, le nouveau Premier ministre social-démocrate Zoran Zaev a signé avec son homologue Alexis Tsipras un accord susceptible de clore ce différend: si (et seulement si) le nom de "République de Macédoine du Nord" devait être adopté, Athènes cesserait de s'opposer à une adhésion de son voisin à l'Otan et l'UE.

Mais comment se fait-il que plusieurs territoires revendiquent ce nom?

Pour le comprendre, il faut remonter à l'époque antique, et plus précisément au règne de Philippe II, et surtout celui de son fils Alexandre le Grand, entre 336 et 323 avant Jésus-Christ. Le petit royaume de Macédoine soumet d'abord les cités grecques, puis s'étend sous Alexandre à la fois au nord et à l'est.

Après la mort d'Alexandre, la Macédoine redevient un petit royaume avant sa conquête par les Romains, qui établissent eux une "province de Macédoine", dont la taille variera au cours des siècles.

C'est avec les deux guerres balkaniques que tout va se compliquer, la Macédoine faisant alors l'objet de plusieurs revendications et découpages, aboutissant à la situation actuelle.