Pourquoi l’isolement de Boris Johnson tombe si mal ?

Boris Johnson s’est isolé après avoir été en contact avec le député conservateur Lee Anderson, infecté par le coronavirus. Alors que lui-même a déjà été infecté il y a quelques mois, cette quarantaine obligatoire engendre un véritable contretemps dans l’agenda du Premier ministre britannique qui s’apprêtait notamment à donner une allocution importante pour annoncer les dix points qui doivent permettre à ce pays d’Outre Manche d’atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Et ce pendant que pandémie du coronavirus continue de faire des ravages au Royaume-Uni et que les négociations concernant le Brexit patinent.

Vers une nouvelle méthode après la démission de deux alliés du camp " Leave " ?

Dominic Cummings, le très influent et controversé architecte de la campagne pour le Brexit, a quitté son poste de conseiller spécial du Premier ministre britannique Boris Johnson, a confirmé vendredi soir une source gouvernementale, victime de luttes internes. Son départ suit celui du directeur de la communication du 10 Downing Street et son allié du camp "Leave", Lee Cain, mercredi, victime de la lutte pour le pouvoir au sein du gouvernement.

Alors que son directeur de la communication, Lee Cain, avait été pressenti pour occuper ce poste stratégique, Boris Johnson peut désormais envisager de changer de méthode. Tous deux représentaient l’aile dure des Brexiters, prêts à une sortie sans accord de l’Union européenne. Leur départ intervient pendant la dernière ligne droite des négociations entre Londres et Bruxelles pour tenter de conclure un accord sur leurs futures relations commerciales après le 31 décembre.

Boris Johnson a laissé sous-entendu dire qu’il adapterait sa méthode en évitant les confrontations brutales. Selon le journal The Times, Boris Johnson souhaite renouer un dialogue apaisé avec les députés conservateurs et adopter une approche "moins dogmatique" face à l’Union européenne.

La dernière ligne droite des négociations entre Londres et Bruxelles

Et combien de fois les échéances ont-elles été dépassées, les délais reportés ?

Les négociateurs britanniques et européens viennent d’annoncer qu’ils prolongent de quelques jours leurs discussions : elles devaient se poursuivre cette semaine à Bruxelles. Initialement, le chef des négociateurs pour l’Union européenne Michel Barnier disait viser un accord sur les futures relations commerciales et collaborations pour la fin octobre. Puis, dans l’impossibilité de rencontrer l’objectif, pour la mi-novembre : le 15 novembre, c’était ce dimanche et la fin des tractations est une troisième fois reportée.

Il faut avoir ratifié un accord pour le 31 décembre. Et donc il fallait que les négociateurs aboutissent cette semaine pour avoir le temps de ratifier le texte dans les parlements respectifs. Cette date-là ne pourra plus être reportée, les délais légaux pour le faire sont révolus.

Un "no deal" à l’issue de cette période, durant laquelle les règles européennes continuent de s’appliquer, impliquerait le rétablissement de droits de douane et de quotas entre Londres et les 27, potentiellement dommageables pour des économies déjà fragilisées par la pandémie.

Une énième prolongation serait envisageable ?

Il est primordial pour la Grande-Bretagne de conclure des négociations commerciales sur une série de domaines en passant des aliments biologiques aux voitures. De même pour les services, qu’il s’agisse du commerce des données ou de la reconnaissance mutuelle.

Quelle que soit l’issue de ces négociations, le Royaume-Uni sortira bel et bien le 1er janvier du marché unique européen, de son union douanière, de toutes les coopérations et législations européennes qui ont été maintenues pendant la période de transition.

Boris Johnson a tout de même décidé de continuer à travailler depuis Downing Street. Il sera en isolement jusqu’au 2 décembre. Arrivera-t-il à travailler sur cet accord à distance ?

Sans accord commercial ratifié d’ici là, le Royaume-Uni ne sera alors qu’un pays tiers pour l’Union européenne, avec lequel les relations seront soumises aux règles du commerce international, ni plus ni moins.

L’accord tant attendu pourrait être salué avec soulagement et amertume par le monde économique. Parce qu’il ne laisserait que peu de temps, un mois et demi, aux entreprises pour en prendre connaissance et s’y adapter pour réduire au maximum les répercussions de cette sortie de l’Union européenne sur leur santé financière.

Quand la course contre la montre cessera pour les négociateurs européens, elle commencera pour les entreprises qui sauront enfin avec certitude ce qui les attend dans moins de sept semaines.

Un accord devient une urgence primordiale pour sauver des vies

Plusieurs personnalités comme le politicien Mike Cashman, le professeur Nick Bosanquet ou encore le médecin Ian Arnott, soulignent le manque de préparation du Royaume Unis au niveau des imports-exports.

L’exemple de la pandémie qui sévit actuellement semble très concret. Comme chaque pays, le Royaume-Uni aura besoin d’une chaîne d’approvisionnement fluide pour les médicaments hautement réfrigérés importés de Belgique et d’Allemagne. Mais le problème est le suivant, il n’y a aucune perspective claire du bon déroulement de la logistique entrante. Comment est-ce que cela va se passer ? Afin de soutenir le programme de vaccination, il y a une demande urgente de prolonger la période de transition.