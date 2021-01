Pour retrouver une vie normale, les militants de #ZeroCovid' réclament un confinement de plusieurs semaines à l'échelle européenne

Et si pour éviter une troisième, une quatrième vague, voire plus, on s'inspirait des stratégies appliquées en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Corée du Sud? C'est-à-dire tenter d'éradiquer complètement le virus, à l'échelle européenne?

C'est ce que proposent les militants du groupe #ZeroCovid. Leur pétition en faveur d'un confinement long de plusieurs semaines à l'échelle européenne a reçu plus de 68000 signatures en moins d’une semaine, rapporte La Libre Belgique ce mercredi.

Un mouvement "initié par des activistes de gauche, venus d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et du Royaume-Uni", explique La Libre.

"La stratégie qui entendait contrôler la pandémie en 'aplanissant la courbe' a échoué, écrivent les militants. Elle a durablement mis nos existences à l’épreuve sans pour autant empêcher des millions de contaminations et des dizaines de milliers de morts. Ce qu’il faut maintenant, c’est changer radicalement de stratégie : Il n’est plus question de contrôler l’évolution de la pandémie, mais d’en finir avec elle. L’objectif ne peut plus être 200, 50 ou 25 nouveaux cas de Covid, mais impérativement zéro cas."

Lire aussi: Comment se débarrasser du coronavirus : qu'apprendre des stratégies suivies par la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et la région de Wuhan ?

Le but est évidemment de pouvoir reprendre une vie normale par la suite: "Une fois ce niveau atteint, il sera possible dans un deuxième temps d’assouplir prudemment les restrictions. Une stratégie de contrôle s’appliquera à stabiliser le nombre de cas au niveau bas et à enrayer énergiquement tout foyer local. Troisièmement il faut une vision commune à long terme qui permette des plans d’action à l’échelon régional et national : dépistage, vaccinations, protection des groupes à risque et aide aux personnes particulièrement touchées par la pandémie".

"Le mouvement propose aussi de financer le coût de cet arrêt complet de l’économie non essentielle par une taxe de solidarité au niveau européen" ,explique la Libre.

Bien qu'il ait peu de chances d'aboutir, les exemples cités montre que le raisonnement tient pourtant scientifiquement la route.

Parmi 93 millions de cas d'infection dans le monde et 2 millions de décès au cours de l'année écoulée, le bilan de l'Australie s'est élevé à 909 décès et celui de la Nouvelle-Zélande à 25 décès au total.