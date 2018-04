Pour plus de sécurité dans les usines textiles du Bangladesh

Améliorer la sécurité des usines de textile au Bangladesh. Une action avait lieu ce matin à la rue Neuve à Bruxelles pour réclamer des efforts supplémentaires en la matière. La date n'a pas été choisie par hasard. Il y a tout juste 5 ans, se produisait la tragédie du Rana Plaza, en banlieue de Dakka au Bangladesh. 8 étages d'ateliers textiles s’effondraient sur les ouvriers faisant 1134 morts et 2000 blessés. Le monde entier découvre alors que les pièces qui y sont fabriquées sont destinées à des multinationales comme Primark, Benetton ou Mango.

Un électrochoc pour plus de sécurité dans les usines au Bangladesh

Poussée par l'émoi de l'opinion internationale, l'industrie textile a signé en 2013 un accord de prévention pour sécuriser les usines. Un accord qui contraint juridiquement les marques étrangères à assurer la sécurité des sociétés et de leurs sous traitants. "Cet accord a été signé par 200 enseignes internationale", explique Jean-Marc Caudron, responsable plaidoyer chez ACHACT, une plate-forme qui rassemble 25 associations actives dans le commerce équitable et la défense des droits humains, à l'initiative de cette action. "Cela a permis d'inspecter plus de 1600 usines. Ces inspections ont permis de soulever 130. 000 problèmes. Et actuellement, 84 pourcents de ces 130.000 problèmes ont été résolus".

Un accord sur la sécurité qui doit être renouvelé

Cet accord, qui expire en mai 2018, devrait être prolongé pour une durée de 3 ans. Plus de 140 entreprises sont d'ores et déjà partantes, dont des entreprises belges comme JBC, Bel Confect ou Van der Erve. D'autres multinationales refusent par contre toute forme d'engagement en matière de sécurité dans leurs usines. C'est le cas d'Abercrombie, North Face ou encore Ikea.