Pour lutter contre la pollution : un masque intelligent

Selon une nouvelle étude scientifique (publiée en mars 2019) la pollution de l’air sur les Européens aurait un impact plus important que l’on ne le pensait jusqu’ici. Et la mortalité serait encore plus élevée. On cite le chiffre de 800.000 morts par an en Europe.

Elle frappe les masses et raccourcit la vie des gens de 15 mois en moyenne. La pollution est partout. Les grandes villes offrent un cocktail d’air épais, rempli de particules fines. Difficiles à détecter, elles pénètrent dans le sang et attaquent l'organisme humain.

Une idée bulgare

Après avoir travaillé au Vietnam, où la population suffoque sous l’effet de la pollution, un ingénieur bulgare a décidé de créer un masque intelligent. Celui-ci filtre les particules fines mais il peut également surveiller la pollution de l’air, surveiller le bien-être de son propriétaire et donner des conseils. « Le masque est équipé d'un ventilateur. Lorsqu'il est activé, il informe votre téléphone via Bluetooth » explique Petar Zhivkov « Grâce à une application, en 30 secondes, vous pouvez connaître l'état de l'air ambiant, son impact sur votre santé et recevoir des conseils que nous avons mis au point avec des médecins. »