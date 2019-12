Pour les jeunes Espagnols, sortir en boîte de nuit pour le Nouvel An est devenu ringard

En Espagne, à l'occasion du réveillon de Nouvel An, on mangera 12 grains de raisin à minuit comme le veut la tradition. Mais les boîtes de nuit ne feront sans doute pas le plein : 65% des discothèques ont fermé leurs portes en 10 ans.

Danser toute la nuit, faire des rencontres au bar et rentrer chez soi lorsque le jour se lève : voilà qui est en passe de devenir "has been" en Espagne. En 10 ans, 3200 discothèques ont fermé leurs portes. Pour les jeunes Espagnols, sortir en boîte, c’est devenu ringard, selon Joan, 20 ans : "Ce n’est plus très amusant de sortir ou faire la fête. Cela devient une espèce de routine : c’est fatigant !"

"Cela ne me branche pas beaucoup. Je préfère rester à la maison et regarder une série plutôt que sortir", ajoute Ainoha.

Netflix et Instagram

La crise, la lutte contre l’alcool au volant ou les nuisances sonores expliquent en partie les difficultés des discothèques. Olivier Gemay travaille depuis 20 ans dans le monde de la nuit à Barcelone, ses concurrents s’appellent désormais Netflix ou Instagram : "La technologie en général, que ce soit les réseaux sociaux ou l'accès à du divertissement sur des plateformes en ligne, fait que l'offre de rester à la maison est plus grande. Et donc plus de gens en profitent", selon lui.

Et puis les relations amoureuses ont changé : pour rencontrer l’âme sœur, plus besoin de sortir en boite, comme l’explique Joan : "La manière de draguer des filles n'a plus rien à voir avec l'époque de mon père. D'ailleurs ma copine je l'ai d'abord connue sur Instagram, c'est ensuite que nous nous sommes rencontrés".

Si la discothèque à l’ancienne est sans doute condamnée, cela ne signifie pas que les jeunes Espagnols ne dansent plus.

Mais c’est vrai que les habitudes changent, même si les festivals de musique et les fêtes en plein air l’après-midi font le plein chaque week-end.