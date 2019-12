Nicola Sturgeon: "L'Ecosse ne peut pas rester prisonnière du Royaume-Uni contre sa volonté"

D’après la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, le succès de son parti, le SNP, aux élections législatives, lui donne un mandat pour revendiquer la tenue d’un second référendum sur l’indépendance de l’Ecosse. Une affirmation, relayée par la BBC, et à laquelle se sont opposés les ministres britanniques, Michael Gove, membre du Parti conservateur ayant déclaré que le résultat de 2014 devait être respecté. Il y a 5 ans, 55% des Ecossais avaient voté non à la question suivante : "l’Ecosse doit-elle être un pays indépendant ?"

Mais, Nicola Sturgeon ne semble pas prendre le non pour une réponse acceptable. Invitée sur le plateau du "The Andrew Marr Show", elle a déclaré que "le gouvernement britannique aurait tort de penser que dire non à un référendum sonnerait la fin de la fin de l’affaire. C’est un point fondamental de la démocratie. Vous ne pouvez pas tenir enfermée l’Ecosse dans le Royaume-Uni contre sa volonté".

Mépris pour la démocratie

Lors des élections législatives qui se sont tenues il y a quelques jours, le parti de Nicola Surgeon, le SNP, a remporté la victoire dans pratiquement toutes les circonscriptions écossaises. Mais, ce qui satisfait moins la leader du parti indépendantiste, c’est le raz de marée des conservateurs, et donc du parti de Boris Johnson lors de ce même scrutin. Les conservateurs ont obtenu la majorité absolue, et Boris Johnson est élu au 10, Downing Street. Ce qui contrecarre les plans de sortir l’Ecosse du Royaume-Unis, voulu par Nicola Sturgeon. Cette dernière a notamment déclaré "qu’il n’était pas fondamentalement démocratique pour Monsieur Johnson de refuser un référendum quand son parti a été vaincu dans l’ensemble en Ecosse. Celui-ci a perdu 7 de ses 13 sièges en Ecosse.

La Première ministre écossaise parle de mépris pour la démocratie, et s’adressant au Premier ministre britannique, affirme que "le risque pour les conservateurs est que plus ils essaient de bloquer la volonté du peuple écossais, plus ils montrent de mépris pour la démocratie écossaise, plus ils augmenteront le soutien à l’indépendance écossaise. Dans un sens, ils font le travail pour moi. "

Le soir des élections, Boris Johnson a répété son opposition à un second vote pour l’indépendance, à l’issue d’un entretien téléphonique avec son homologue écossaise. En écho au leader de son parti, Michael Grove s’est également fendu d’une déclaration allant dans le même sens : "Dans cette élection générale, nous venons de voir ce qui se passe lorsque les politiciens tentent de renverser le résultat d’un référendum, et de la même manière, nous devons respecter le résultat du référendum de 2014 en Écosse. L’Ecosse est plus forte au Royaume-Uni. Vous pouvez être fiers d’être Ecossais, et en même temps, fiers d’être Britanniques", a-t-il déclaré.

Bref, le bras de fer entre Boris Johnson et Nicola Sturgeon ne semble pas près de prendre fin, à ce stade.