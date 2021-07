Pour la justice européenne, l’interdiction du port du voile au travail n’est pas discriminatoire. Mais elle doit être justifiée

La Cour de Luxembourg vient de se prononcer. Elle rappelle d’abord sa jurisprudence qui remonte à 2017. L’interdiction des signes religieux n’est pas discriminatoire dès lors qu’elle s’applique à toutes les religions : si elle vise aussi bien le voile islamique, qu’une croix chrétienne ou une kippa. Dans son arrêt, la Cour souligne qu’une telle interdiction "ne constitue pas une discrimination directe dès lors qu’elle vise indifféremment toute manifestation de telles convictions (politiques, philosophiques et religieuses) et traite de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes". Et pour la Cour, le fait que certains travailleurs observent des préceptes religieux qui leur imposent de porter une certaine tenue vestimentaire ne remet pas en cause ce constat.