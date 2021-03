Pour la Banque mondiale, il y a un manque de personnels formés pour vacciner dans les pays en développement

Une large majorité de pays à revenus faibles ou intermédiaires ont mis en place un programme de vaccination national contre le Covid-19 mais un nombre insuffisant de personnels de santé sont formés, déplore la Banque mondiale dans un rapport publié jeudi.

Le rapport se concentre sur dix indicateurs clés, notamment la chaîne du froid et la logistique, la formation du personnel de santé et la surveillance de la sécurité de la vaccination. "Les premiers résultats montrent que 85% des pays ayant participé aux évaluations ont élaboré des plans nationaux de vaccination et 68% ont mis en place des mesures de sécurité, y compris des systèmes de notification des effets indésirables" des vaccins, note l'institution de Washington.

"Cependant, seulement 30% ont élaboré des plans pour former le grand nombre de personnes nécessaires pour vacciner et seulement 27% ont créé des stratégies de mobilisation sociale et d'engagement du public pour encourager les gens à se faire vacciner", ajoute-t-elle.

Des plans agressifs de distribution de vaccins

La Banque mondiale travaille notamment avec les gouvernements et l'Organisation mondiale de santé (OMS) pour évaluer la préparation des pays en matière de déploiement des vaccins contre le Covid dans 128 pays à revenus faibles ou intermédiaires. "Compte tenu de la défiance inquiétante à l'égard des vaccins, il y a urgence à développer des stratégies pour inspirer la confiance", estime la Banque mondiale.

"De nombreux pays en développement sont en train de préparer des plans agressifs de distribution de vaccins", s'est félicitée Mamta Murthi, vice-présidente du développement humain à la Banque mondiale.

Mais "il existe encore des lacunes importantes qui doivent être comblées de toute urgence pour que les déploiements de vaccination à grande échelle soient un succès", a-t-elle estimé.

La Banque mondiale a débloqué 12 milliards de dollars en faveur des pays en développement pour l'achat et la distribution des vaccins, des tests et des traitements contre le Covid-19. Elle estime que ses programmes de vaccination toucheront "plus de 40 pays à court terme, mobilisant 3 milliards de dollars sur les 12 milliards de dollars disponibles".