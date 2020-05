Pour l'OMS, il est temps de discuter de son avenir… En visioconférence

Eviter la propagation sera l’un des enjeux majeurs de discussions qui débutent ce lundi au sein de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les 194 pays de l’organisation se réunissent virtuellement, pour la première fois de son histoire, afin de débattre de la réponse internationale à la pandémie, qui a tardé jusqu’à présent à se concrétiser.

De nombreux chefs d’Etat, de gouvernements et de ministres doivent prendre la parole à l’occasion de cette Assemblée mondiale de la santé, organe décisionnel de l’agence onusienne, qui s’ouvre à 12h00 et doit s’achever le lendemain à la mi-journée.

A la recherche d’un consensus

Malgré l’escalade des tensions entre Washington et Pékin, les pays espèrent adopter par consensus une longue résolution portée par l’UE. Elle demande de lancer "au plus tôt […] un processus d’évaluation" pour examiner la riposte sanitaire internationale et les mesures prises par l’OMS face à la pandémie.

Le président Donald Trump, continue de son côté à plaider en faveur d’un "retour à la normale", y compris en ce qui concerne son loisir préféré : le golf. Dans ce domaine, ça se fera avec "des milliers de spectateurs sans masques et presque les uns sur les autres", a-t-il déclaré dimanche sur NBC.