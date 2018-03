Pour Donald Trump: l'UE n'a "pas bien traité" les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que l'Union européenne n'avait "pas bien traité les Etats-Unis" dans leurs relations commerciales, pour justifier sa menace d'instaurer de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium auxquelles l'UE compte riposter

"Il font que c'est pratiquement impossible pour nous de faire des affaires avec eux et pourtant eux ils envoient leurs voitures et tout le reste aux Etats-Unis", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. "L'union européenne ne nous a pas bien traités. Et ça a été une situation commerciale très, très injuste", a-t-il ajouté.

Russie et Corée du Nord

Lors de cette conférence de presse, le 45e président des Etats-Unis a également promis de "contrer très sévèrement" toute ingérence russe dans les futures élections américaines. Enfin, Donal Trump a jugé "sincère" les déclarations du régime nord-coréen en matière de dénucléarisation.