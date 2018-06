Pour combattre les rats, New York se met à la glace carbonique

Un museau et deux petits yeux noirs surgissent du trou, trop tard: un pied les recouvre déjà, et l'orifice va être bientôt rempli de glace carbonique, synonyme de mort certaine pour ce rat et nouvelle arme fatale des services sanitaires new-yorkais.

L'équipe de Rick Simeone, directeur du service antiparasitaire de New York, est à pied d'oeuvre dans le parc Sara D. Roosevelt, situé dans le Lower East Side, l'un des plus anciens quartiers de Manhattan.

La veille, ils ont passé plus de trois heures à repérer toutes les entrées de terriers, 67 au total. Selon le mode de calcul généralement utilisé, ils pourraient être plus de 250 "rattus norvegicus", leur nom scientifique, à résider ici.

90 à 100% des rongeurs sont exterminés

Terrier par terrier, l'équipe dépose, dans chaque trou, plusieurs petites pelletées de ce qui ressemble à des glaçons. Il s'agit de glace carbonique, du gaz carbonique refroidi, sous forme solide.

A température ambiante, le dioxyde de carbone va reprendre forme gazeuse et asphyxier les rats, qui le plus souvent dorment à cette heure de la journée. En moyenne, 90 à 100% des rongeurs sont exterminés.

"C'est une révolution pour les parcs et les espaces verts", affirme M. Simeone, dont le service, qui comprend environ 160 personnes, dépend du département municipal de la santé. "On entend toujours que les rats gagnent la bataille. Mais ceci change la donne."

Présents à New York depuis le milieu du XVIIIe siècle, les rats, responsables de la transmission de nombreuses maladies, seraient environ deux millions dans la capitale financière américaine, selon une étude publiée en 2014 par un doctorant de l'université Columbia.