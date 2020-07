Possibles ingérences russes dans la politique britannique : feu vert à la publication d’un rapport attendu

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a donné son accord jeudi pour que soit publié "dès que possible" un rapport très attendu sur de possibles ingérences russes dans la politique britannique, a annoncé son porte-parole.

Rédigé par la commission parlementaire du renseignement et de la sécurité (ISC), ce rapport sensible de 50 pages se penche sur les activités de la Russie, dont une possible ingérence sur le référendum sur le Brexit de 2016, remporté à 52% par le camp du "leave".

La publication du document avait été empêchée en décembre dernier, cette commission ayant été dissoute avant les élections législatives. Elle ne pouvait intervenir avant qu’elle ne soit reformée, ce qui sera chose faite la semaine prochaine, a précisé le porte-parole.

"La publication (du rapport) sera l’affaire de la nouvelle commission, mais nous les encourageons à le publier dès que possible", a-t-il commenté.

Enquête démarrée en 2017

Les nominations au sein de la nouvelle commission du renseignement et de la sécurité doivent être publiées jeudi, avant d’être soumises au vote des parlementaires lundi et mardi. Les membres désigneront ensuite leur président.

La commission avait lancé son enquête en novembre 2017 et remis son rapport au Premier ministre mi-octobre, selon son ancien président Dominic Grieve. Début novembre, le gouvernement s’était vu reprocher de ne pas vouloir publier ce rapport avant les élections du 12 décembre, et avait invoqué des questions de sécurité nationale.

L’enquête de l’ISC visait à répondre aux inquiétudes au sujet de l’interférence dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et à l’impact de campagnes de désinformation présumées provenant de Russie.

L’empoisonnement en 2018 de l’ancien agent russe Sergueï Skripal dans la ville britannique de Salisbury (sud-ouest), que Londres attribue à Moscou, était venu alimenter ces inquiétudes sur les activités russes.

La Russie avait démenti toute implication, mais l’affaire avait abouti à une vague d’expulsions croisées de diplomates entre Londres et ses alliés, et Moscou.