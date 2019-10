Portugal: des pompiers privés pour préserver les plantations d'eucalyptus

Chaque jour, c'est le rassemblement pour Pedro Simoes et ses hommes. Ces pompiers privés, engagés par l'industrie papetière portugaise, ont fait de la protection des plantations d'eucalyptus leur mission. Une opération initiée en 2002, par les deux principaux groupes papetiers du pays, The Navigator et Altri, exploiteurs N°1 des eucalyptus.

Au total, ils sont 250 à être mobilisés par l'AFOCELCA, créé en étroite collaboration avec l'Autorité nationale de la protection civile. Ce groupement d'entreprises est le produit de l'association, en 2002, entre The Navigator et Altri. Il vise à prévenir des incendies et préserver les terrains forestiers des sociétés du groupe. À cet effet, un budget annuel de 3 millions d'euros est mis à sa disposition.

L'eucalyptus, "épicentre des problèmes d'incendies au Portugal"

Avec une surface totale de 900.000 hectares, soit un quart des forêts du pays, l'eucalyptus est souvent considéré comme principale cause des incendies nationaux. Propos que Pedro Simoes juge totalement faux, "Les incendies sont de plus en plus intenses, mais ce n'est pas la faute des eucalyptus. C'est plutôt un ensemble qu'il faut accuser. Il y a eu ces dernières années un abandon des forêts portugaises. C'est cela qui a amené aux gros incendies".

Paolo Pimenta, agronome et président de l'association pour la promotion d'une forêt durable, Acréscimo, estime que "l'eucalyptus est bien aujourd'hui l'épicentre des problèmes d'incendies au Portugal. Sur les 900.000 hectares d'eucalyptus, 600.000 représentent un réel danger. Cela ne signifie pas éradiquer l'espèce, mais la maintenir dans un contexte de sécurité".

En 2017, des flammes avaient dévasté les forêts portugaises dans la région de Leiria. Ce fut le feu de forêt le plus meurtrier de l'histoire du pays. Bilan : plus de 65 morts et quelques centaines de blessés. Cette année-là, le pays connaît la vague d'incendies la plus importante de son histoire. De janvier à octobre, 500.000 hectares sont brûlés. Le parlement limite alors la surface totale pouvant être consacrée à la plantation d'eucalyptus.

Deux tiers des plantations d'eucalyptus voués à l'abandon

Si ces pompiers privés font de leur mieux en matière de prévention, deux tiers des plantations d'eucalyptus sont voués à l'abandon. Un constat alarmant pour les experts qui considèrent que cela pourrait être un facteur favorisant les incendies. "Sans entretien entre deux coupes réalisées tous les dix ans environ, la végétation envahit les sous-bois et la forêt s'embrase facilement", affirme Paolo Pimenta.

Rui Ventura, pompier privé et coordinateur régional de l'AFOCELCA, déplore cette situation, "90% de notre travail se fait en dehors de nos plantations. L'idéal serait de combattre l'incendie en dehors de nos propriétés".

"Or vert" du pays, l'eucalyptus est la première espèce forestière au Portugal. Il constitue 4,6% des exportations et réalise un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Avec une surface de 26% de la forêt nationale portugaise, la plante est le produit phare de l'industrie papetière, premier propriétaire forestier du pays.