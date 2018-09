Portugal : découverte d'une épave de 400 ans

Certains la qualifient de découverte de la décennie. L'épave d'un vaisseau portugais faisant la route des Indes a été retrouvée à l'embouchure du Tage à Lisbonne. Le navire aurait fait naufrage il y a 400 ans.

Douze mètres sous la surface de l'eau, les plongeurs ont retrouvé neuf canons de bronze. Ils portent l'écusson du royaume du Portugal. Les vestiges sont répandus sur une superficie de 100 mètres sur 50. Ce qui laisse supposer que le vaisseau était de très grande taille. Jorge Freire/Directeur du projet d'archéologie maritime. "C'est la découverte la plus importante de notre temps, s'enthousiasme Jorge Freire, directeur du projet d'archéologie maritime, tant d'un point de vue international et que d'un point de vue portugais."

Un couvercle de bronze, du poivre, de la vaisselle de faïence : les objets trouvés indiquent que la caravelle faisait la route des épices et qu'elle a sombré à son retour à Lisbonne. Les archéologues estiment que le naufrage a eu lieu entre 1575 et 1625, au moment de l'apogée du commerce entre l'Inde et le Portugal. En témoignent des coquillages qui servaient alors de monnaie dans la traite négrière. "Les objets que nous avons trouvés sont très bien conservés, explique Jorge Freire. Notamment, ceux en bronze. Les canons sont vraiment bien préservés. Tout est en très bon état. Et pour le Portugal, cela représente une grande valeur patrimoniale."

La découverte a eu lieu à l'embouchure du Tage, porte d'entrée de Lisbonne, où depuis le 17e siècle, une centaine de naufrages ont été recensés. On ne connaît cependant pas encore le nom de ce navire-ci. Le long et méticuleux travail des scientifiques vient à peine de commencer.