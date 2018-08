Portrait d'un jeune viticulteur belge qui casse les codes à Bordeaux

On connait l’influence des anglais dans le prestigieux vignoble bordelais. Mais ce que l’on sait moins, c’est que les belges sont restés longtemps les premiers investisseurs étrangers dans le Bordelais. Ils sont maintenant seconds après les chinois. La famille Thienpont arrivée dans les années 20, fait figure de pionnier. Et c’est bien plus tard, dans les années 90, que le mouvement d’implantation belge se développe réellement, avec l’arrivée notamment de Patrick de Coninck, de la famille de Schepper et bien d’autres encore. Aujourd’hui, une quarantaine de familles belges y produisent du vin. Et parmi elles, un jeune qui s’est installé à Castillon et qui casse tous les codes… Il s’appelle Julien Voogt.

Julien se fait aider environ trois mois par an. Car la production bio demande plus de travail que le conventionnel. Ici, aucun produit chimique n’est utilisé, à part le cuivre et le souffre en faible quantité. Et cela demande plus d’interventions dans l’année.

"J’aime beaucoup cette énergie du wwoofing", s’amuse Julien. "Ces personnes travaillent avec le sourire toute la journée. C’est enrichissant. On échange sur plein de choses, les chansons, les expériences de vie… Je pense que tout le monde y gagne. Et puis on se sent moins seul, le fait de vivre ensemble, de diner, de déjeuner ensemble… on est content de parler après une journée difficile. Mais j’aurais du mal à faire ça toute l’année, car il y a une grosse emprise sur la vie privée. Tout le monde ne pourrait pas le faire. Il faut aimer l’humain".

Quand j’ai rendu visite à Julien, six jeunes étaient de passage. Trois garçons et trois filles, venus du Québec, d’Australie, d’Irlande, des Pays-Bas ou encore du Mexique. Ils répandaient leur joie de vivre partout dans le domaine. Sous un soleil de plomb, dans les vignes, ils parvenaient à rendre le travail plus facile avec des chansons de Marvin Gaye.

Julien a plus d’un tour dans son sac. Pour se faire aider sans se ruiner, il fait venir chez lui des jeunes, grâce au wwoofing (de l’anglais ‘World-Wide Opportunities on Organisc Farms’). Un système d’échange interculturel au sein d’un réseau mondial de fermes biologiques. Le principe est simple, en échange du gite et du couvert, les jeunes donnent un coup de pouce dans la production.

C’est comme ça que petit à petit, Julien est venu à produire du vin. En 2015, via la chambre française d’agriculture, il rencontre Anthony et Andréa King, les propriétaires du Château Brandeau. Un couple de britanniques qui est proche de la retraite. "Il fallait prendre une décision", explique Anthony. "Nos enfants n’étaient pas intéressés, ni les neveux, ni les nièces. Il fallait trouver une solution, parce qu’on aime bien l’endroit. Il fallait trouver quelqu’un qui puisse continuer à produire bio. On a mis une annonce et on a trouvé Julien tout de suite. On a travaillé ensemble en 2014, pour voir si ça fonctionnait et si ça lui plaisait. Et ça a fonctionné".

Pour se lancer dans la production bio, il faut des moyens financiers. "Quand on se lance, on travaille pendant un an et demi, sans rien toucher ", précise Julien, " on ne fait que donner. Et puis il y a aussi le matériel de vigne et de chai à payer. J’ai dû donc emprunter entre 100 et 150.000 euros pour démarrer. Heureusement, mon père s’est porté garant".

Et ce n’est pas toujours facile, car la production bio dans le Bordelais est mise à rude épreuve, à cause du climat océanique. Cette année, les pluies fréquentes ont peut-être mis en danger le millésime. "On a eu énormément de pluie, en plus d’un hiver pluvieux. Et comme on s’est passé de certains traitements, la vigne a été envahie par la maladie. On va donc perdre du raisin aux prochaines vendanges. Je pense qu’on récoltera 50 à 70% de notre production précédente".