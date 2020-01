Porto Rico : un tremblement de terre secoue le sud-ouest de l'île

Un tremblement de terre de magnitude 5,8 a secoué le sud-ouest de Porto Rico ce lundi, provoquant la chute de rochers sur les routes, fissurant des murs des maisons et effrayant les habitants qui pour la plupart étaient encore au lit.

Le séisme a frappé à 6h32 (heure locale), selon le United States Geological Survey. Ce fut le plus fort jamais ressenti dans les villes côtières à l’ouest de la ville de Ponce qui tremblent depuis plus d’une semaine. La région a connu trois secousses de magnitude 4,7, 5,0 et 4,7 au cours de la nuit du 28 au 29 décembre, toutes regroupées dans la même zone, et s’est poursuivie depuis lors.

Victor Huérfano, chef du réseau sismique de Porto Rico, a la presse locale, que "les résidents devraient s’attendre à davantage de répliques à la suite du séisme de lundi". Il a exhorté les gens "à rester à l’écart des routes de la région pour permettre au personnel d’urgence d’évaluer les dégâts".

Aucune menace de tsunami n’a été signalée.