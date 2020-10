Port du masque obligatoire dès 6 ans en France, dès 12 ans en Belgique : et ailleurs en Europe ?

Durcissement brutal des mesures en France : outre le confinement, le port du masque à l’école "sera étendu aux enfants du primaire dès l’âge de 6 ans" a annoncé ce jeudi le Premier ministre français Jean Castex.

"Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d’élèves, conformément à l’avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique".

Une mesure qui peut étonner en Belgique, où le masque ne reste obligatoire, aussi bien à l’école que dans les transports publics qu’à partir de l’âge de 12 ans, mais qui correspond déjà au quotidien de nombreux écoliers européens :

Italie

Le masque est obligatoire en Italie pour les plus de 6 ans lorsqu’une distance de 1 mètre ne peut être respectée.

Espagne

"Le port du masque dans les lieux publics en Espagne est obligatoire pour toute personne à partir de 6 ans, lorsque la distance interpersonnelle de 1,5 mètre ne peut être maintenue", précise le SPF Affaires étrangères dans son avis de voyage. Cela vaut dans tous les espaces publics, même s’il peut y avoir des différences entre régions.

Le ministère espagnol de la Santé a même diffusé un avis reprenant des conseils aux parents. Exemples : "Il est important qu’un adulte supervise le placement, utilisation et retrait". Ou encore qu’il existe des masques de différentes tailles de 3 à 12 ans.

Le port du masque est aussi obligatoire à l’école, y compris pendant les récréations et sans condition de distanciation.

Grèce

La Grèce va encore plus loin et l’impose dès la maternelle ; une mesure aussi évidente que "le port de la ceinture à bord d’une voiture", justifie la ministre grecque de l’Education.

Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, le port du masque est obligatoire "dans les magasins, supermarchés, centres commerciaux et transports en commun". Le gouvernement britannique le stipule clairement : "Les masques ne sont pas obligatoires pour toute personne de moins de 11 ans, les personnes handicapées ou sujettes à certains problèmes de santé, tels que des troubles respiratoires ou cognitifs qui les empêchent de porter un masque facial".

Il est à noter que l'OMS a clairement indiqué que le masque est recommandé entre 6 et 11 ans si il y a "une transmission intense dans la zone où réside l'enfant".

Par contre, on considère qu'"au-dessus de six ans, il est difficile de faire porter un masque à un enfant, de le garder plusieurs heures, notamment dans un contexte scolaire, non familial", selon Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19. "Un enfant de moins de six ans lui aura du mal à respirer. Il va bouger, pleurer. Le masque ne sera aucunement efficace. Ce sera au mieux gênant, au pire dangereux."