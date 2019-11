Pont effondré près de Toulouse: le camion pesait plus de 40 tonnes, plus du double du poids maximal autorisé

Le camion ayant emprunté le pont suspendu qui s'est effondré lundi à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) pesait avec son chargement "plus de 40 tonnes", soit plus du double du poids maximal autorisé, a indiqué mardi à l'AFP le maire Eric Oget.

Les plongeurs de la gendarmerie "ont reconnu l'engin et en faisant l'addition du poids du camion, de ce qu'il transportait, de la toupie, on estime à plus de 40 tonnes, largement. C'était un camion de gabarit hors norme, le pont a craqué", a-t-il précisé.

Une adolescente de 15 ans a été tuée dans l’effondrement, ainsi que le chauffeur du camion.