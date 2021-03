Polynésie française : le niveau de radioactivité lors des essais nucléaires de Muroroa a été sous-évalué

Le niveau réel de la radioactivité à laquelle la population de Polynésie française a été exposée lors des essais nucléaires français dans le Pacifique, entre 1966 et 1996, a été sous-évalué, selon une enquête du média d'investigation en ligne Disclose, publiée mardi.

Pendant deux ans, Disclose a analysé 2.000 pages de documents militaires déclassifiés en 2013 par le ministère français de la Défense en partenariat avec le collectif anglais de modélisation 3D Interprt et le programme de recherche Science and security global de l'Université de Princeton aux Etats-Unis, explique-t-il.

L'enquête "a pu réévaluer la dose reçue à la thyroïde par les habitants des (îles) Gambier, de Tureia et de Tahiti au cours des six essais nucléaires considérés comme les plus contaminants de l'histoire du Centre d'expérimentation du Pacifique. Résultat: nos estimations sont entre deux et 10 fois supérieures à celles réalisées par le Commissariat (français) à l'énergie atomique en 2006", selon Disclose.