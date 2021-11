La Pologne a annoncé mercredi avoir lancé un coup de filet contre les migrants massés à la frontière avec la Biélorussie et procédé à plus d'une cinquantaine d'arrestations, en pleine crise diplomatique entre Minsk et l'Union européenne.

"Au cours des dernières 24 heures, la police a détenu plus de 50 personnes près de Bialowieza après qu'elles ont traversé illégalement la frontière", a déclaré à l'AFP Tomasz Krupa, porte-parole de la police régionale.