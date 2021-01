Pologne : manifestations contre l'interdiction quasi-totale de l'avortement

En Pologne, des milliers de personnes sont descendues dans les rues mercredi soir, après l’annonce du gouvernement conservateur. Celui-ci a indiqué que l’arrêt du Tribunal constitutionnel interdisant pratiquement l’avortement entrerait en vigueur à l’issue de sa publication le même jour au Journal officiel. "Le Tribunal constitutionnel a présenté une justification écrite de l’arrêt sur la protection de la vie. Conformément aux exigences constitutionnelles, l’arrêt sera publié aujourd’hui (mercredi) dans le Journal officiel", a indiqué le Centre d’information du gouvernement sur Twitter.

Le Tribunal constitutionnel, réformé par les conservateurs au pouvoir, a proscrit en octobre dernier l’interruption volontaire de grossesse en cas de malformation grave du fœtus, statuant qu’elle est "incompatible" avec la Constitution, ce qui aboutit à l’interdiction de tout IVG sauf en cas de viol ou d’inceste, ou lorsque la vie de la mère est en danger.

Un cap clair à combattre

Depuis l’annonce de l’arrêt du tribunal, réformé par le parti ultra-catholique Droit et Justice (PiS), au pouvoir, et se conformant à ses souhaits le 22 octobre, des manifestations massives se poursuivent dans toute la Pologne contre cette mesure. Mercredi soir, ce fut à nouveau le cas.

"C’est une sorte de soulagement parce que désormais tout est clair. Ils ont pris leur décision et ils ont choisi un cap, le gouvernement s’est fixé un cap et on a un cap clair à combattre", indique une manifestante, Julia 35 ans.

Pour Kasia, manageuse en communication, ce qui se passe en Pologne est "un autre exemple de violation des droits de l’Homme et des droits des femmes. Je pense qu’après aujourd’hui, encore une fois après cette décision du tribunal, de plus en plus de femmes et de plus en plus de gens vont quitter la Pologne, non pas pour des raisons économiques – comme ça va plutôt bien – mais à cause des droits de l’Homme." Pour elle, la situation politique polonaise fait peur. "Et le pire c’est qu’en fait l’Union européenne et la communauté européenne ne font rien pour nous aider."

Parmi les leadeuses du mouvement de contestation, on retrouve Marta Lempart, représentante de l’OSK (Ogólnopolski Strajk Kobiet ou grève des femmes polonaises en français). L’organisation est née en 2016 en réaction à la tentative du gouvernement polonais de supprimer le droit des femmes en matière d’avortement. Celle-ci était présente mercredi soir lors des rassemblements organisés à Varsovie.

Cela signifie la guerre

A Varsovie, les manifestants ont allumé des fusées éclairantes, brandi des drapeaux arc-en-ciel, l’emblème des mouvements gays, ainsi que des pancartes avec les inscriptions "Cela signifie la guerre", "Libre choix, non à la terreur". La manifestation, qui a commencé devant le siège du Tribunal constitutionnel à Varsovie, a entraîné un arrêt de la circulation. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le siège du parti ultra-catholique Droit et Justice (PiS) au pouvoir.

Des rassemblements similaires se sont déroulés dans d’autres villes polonaises, en dépit des restrictions interdisant les rassemblements de masse à cause de l’épidémie de Covid-19.

Depuis 2015 et la prise de pouvoir du PiS en promettant le retour à une société traditionnelle, l’avortement est devenu l’une des principales sources de débats dans le pays. L’an dernier, les manifestations en faveur du droit à l’avortement s’étaient rapidement transformées en mouvement de contestation anti-gouvernementale, avec une forte colère parmi les jeunes, laissant penser que le PiS pourrait se retrouver en difficulté face aux électeurs dans les prochaines années.

Aides aux parents d’enfants handicapés

Varsovie va désormais se focaliser sur les aides aux parents d’enfants en situation de handicap, ont dit des représentants, quand bien même le PiS a par le passé été accusé par ses détracteurs de laxisme en la matière. "L’Etat ne peut plus enlever une vie simplement parce que quelqu’un est malade, handicapé, en mauvaise santé", a dit Bartlomiej Wroblewski, un élu du PiS.

Le parti au pouvoir dément les critiques selon lesquelles il a influencé le Tribunal constitutionnel, l’un des organes concernés par la réforme de la justice engagée par le PiS qui a provoqué l’inquiétude de l’Union européenne.

Peine d’emprisonnement

"Aucun gouvernement respectueux des lois ne devrait tenir compte de cette pseudo-décision", a déclaré aux journalistes Borys Budka, le chef de file du principal parti d’opposition, Plateforme civique. Le président de PiS "Jaroslaw Kaczynski est responsable du déclenchement de la guerre polono-polonaise", a-t-il encore déclaré.

Selon lui, la publication de l’arrêt est "une provocation" et une tentative, de la part du gouvernement, de "cacher son incompétence" dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et "l’échec du programme de vaccination" […] tout "en jouant avec la santé et la vie des femmes polonaises". Wanda Nowicka, du parti de Gauche, a tweeté : "Vous n’avez pas encore gagné cette guerre contre les femmes et vous ne la gagnerez pas".

Avant même les nouvelles restrictions, l’accès à l’avortement était devenu plus compliqué en Pologne alors qu’un nombre croissant de médecins refusaient de le pratiquer en citant des motifs religieux, poussant de nombreuses femmes à se rendre à l’étranger. Dans le cadre des nouvelles réglementations, seuls le viol,

l’inceste et les risques graves pour la vie ou la santé de la mère pourront justifier une interruption de grossesse. Les médecins contrevenants encourent des peines d’emprisonnement.