Pologne: les jeunes de moins de 26 ans exemptés d'impôts sur le revenu pour lutter contre l'émigration

La Pologne connaît un taux de chômage très bas, 3% et demi et une croissance vigoureuse. Le pays tente de garder ses travailleurs sur son sol, pour éviter de devoir faire appel à des travailleurs étrangers. Et pour garantir cela, elle se dote d’une nouvelle loi.

A partir du 1er août, les jeunes de moins de 26 ans seront exemptés d’impôts sur le revenu. Deux millions de Polonais sont concernés. Cette mesure est destinée à lutter contre l’émigration des jeunes trop enclins à quitter la Pologne.

Le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, en avait fait la promesse avant les élections européennes et les législatives de novembre. "Nous voulons qu’il reste le plus d’argent possible dans votre portefeuille. Donc, un impôt zéro sur le revenu jusqu’à 26 ans. Dans l’Union européenne, il n’existe pas beaucoup de solutions de ce type."

Autre condition, il faut que les revenus annuels soient inférieurs à 20.000 euros par an. Mais c’est déjà beaucoup plus que le salaire moyen en Pologne.

Reste à voir si cet avantage fera revenir tous ceux déjà partis travailler à l’Ouest : 1,7 million de Polonais en 15 ans, l’équivalent de la population de Varsovie. Parmi eux, près d’un million travaille au Royaume Uni. Mais les incertitudes liées au Brexit et la faiblesse de la livre sterling en poussent déjà beaucoup à revenir au pays.