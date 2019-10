Pologne: les conservateurs remportent les élections législatives

Pologne: déclaration de Jaroslaw Kaczynski, leader du PIS - 14/10/2019 Les conservateurs nationalistes au pouvoir en Pologne ont remporté les élections législatives dimanche et devraient conserver la majorité absolue, selon les projections à la sortie des urnes. Avec 43,6% des suffrages, le parti Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski, qui doit sa popularité notamment à de généreux transferts sociaux, devrait obtenir 239 sièges à la chambre basse qui en compte 460, à l'issue de ce scrutin, selon l'institut Ipsos.Jaroslaw Kaczynski, président du parti Droit et Justice: "Nous avons devant nous quatre ans de dur labeur parce que la Pologne doit continuer de se transformer et de s'améliorer." - "Nous devons garder notre crédibilité. Nous devons faire en sorte que personne en Pologne n’ait de doute que ce que nous faisons est bon, réel et responsable."