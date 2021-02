Pologne: le responsable d'un institut démissionne pour avoir fait le salut nazi

Un haut responsable d'un institut de recherche polonais chargé d'enquêter sur les crimes nazis et ceux commis pendant l'époque communiste a démissionné lundi après la publication de photos où on le voit faire le salut nazi en public il y a quelques années.

Tomasz Greniuch avait été nommé début février directeur de la section de Wroclaw (sud) de l'Institut pour la mémoire nationale (IPN). Les photos ont commencé à circuler peu après.

Le directeur de l'IPN Jaroslaw Szarek a annoncé dans un communiqué qu'il n'était plus possible pour M. Greniuch "de continuer à assumer ses fonctions" et qu'il avait accepté sa démission.

L'IPN avait été mis en place en 1999 pour enquêter et poursuivre les crimes commis sous le nazisme et le communisme en Pologne.

La nomination de M. Greniuch avait suscité immédiatement des critiques en Pologne et au niveau international.