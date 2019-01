Pologne: le maire de Gdansk attaqué au couteau lors d'une collecte de fonds pour une association

Le président du Conseil européen Donald Tusk, le président Andrzej Duda et le Premier ministre Mateusz Morawiecki ont aussitôt exprimé leur solidarité avec le blessé, et souhaité son rétablissement. "L'attaque contre la vie et la santé du maire de Gdansk doit être fermement condamnée", a déclaré sur Twitter Mateusz Morawiecki. "Malgré les différences d'opinion politique, je suis de façon inconditionnelle avec lui et ses proches, de même que, j'espère, tous nos compatriotes. Je prie pour sa santé et son rétablissement", a twitté quant à lui le président polonais Andzrej Duda.

Le ministre de l'Intérieur Joachim Brudzinski a qualifié l'attaque "d'un acte de barbarie incompréhensible. (...) Toutes les circonstances doivent être éclaircies", a-t-il ajouté.

Selon des témoins cités par plusieurs médias, l'homme a fait irruption sur le podium, se serait emparé du micro et aurait affirmé avoir été jeté en prison par le gouvernement centriste précédent de la Plateforme civique (PO). Ce parti avait appuyé M. Adamowicz lors des municipales d'automne 2018.