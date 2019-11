Pologne et Hongrie: Didier Reynders veut un mécanisme annuel sur le respect de l'Etat de droit

"Un très large vote de confiance" : Didier Reynders (MR) s'est dit "fier et heureux" mercredi de la confiance accordée par le Parlement européen à la nouvelle Commission européenne, qui entrera officiellement en fonction dimanche 1er décembre. Le Belge y sera chargé de la Justice, y compris l'Etat de droit et la Protection des consommateurs.

Fort du soutien des trois grandes familles politiques qui avaient annoncé leur soutien, mais aussi satisfait de l'abstention des écologistes, "un signal que l'on pourra travailler ensemble dans les prochaines années". "Mais c'est à la Commission de prouver que la confiance était bien placée", ajoute le nouveau commissaire qui n'a pas de recette miracle pour ses futurs dossiers, en particulier sur l'Etat de droit en Pologne et en Hongrie, mais aussi la protection des consommateurs et des données, ou encore l'obsolescence programmée.

En matière d'Etat de droit, Didier Reynders préconise un échange constant avec tous les Etats-membres avec un rapport annuel avec des recommandations, comme cela se fait déjà pour l'économie. Sur le Brexit, le commissaire belge ne croit pas qu'un blocage soit possible et pense qu'après les élections britanniques la Commission pourra travailler de façon normale.

La première Commission européenne présidée par une femme, l'Allemande Ursula von der Leyen, a obtenu mercredi midi le feu vert des députés européens avec 461 voix en sa faveur, 157 contre et 89 abstentions. Les trois principaux groupes politiques du Parlement européen, le PPE (conservateurs), les socialistes et socio-démocrates du S&D et les libéraux et macronistes de Renew Europe, avaient déjà annoncé qu'ils soutiendraient la Commission von der Leyen. Les Verts/ALE, quatrième famille en importance, se sont majoritairement abstenus.

Le président sortant de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, a félicité Ursula von der Leyen sur Twitter, estimant qu'"avec le vote d'aujourd'hui, le Parlement a réaffirmé sa confiance inébranlable" en sa personne et son équipe. "Je sais que sous ta direction, nous verrons une UE plus forte, plus verte et plus digitale", a-t-il adressé à Ursula von der Leyen.