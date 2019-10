Pologne : en province le quotidien à risque de la communauté LGBT - © Tous droits réservés

Pologne : un pays difficile pour les LGBT - 08/10/2019 A la veille des élections législatives, la très catholique Pologne se divise sur la question de la reconnaissance des couples homosexuels avec d'un côté Église et le parti ultra conservateur PiS et de l'autre l'opposition libérale. Le débat provoque une recrue des actes homophobes contre la communauté LGBT, notamment en province. Tomasz Pitucha, conseiller municipal de Lublin en charge des affaires familiales déclare même: "Les gay prides et autres marches LGBT sont des provocations contre la société. Personne ne fait la chasse aux homosexuels mais si ces personnes s’affichent et manifestent cela provoque des réactions variées."