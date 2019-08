Pologne: démission du vice-ministre de la justice, accusé de participer à une campagne de bashing contre des juges

Mardi, en fin d’après-midi, le vice-ministre de la Justice en Pologne, Łukasz Piebiak, a démissionné. Selon une enquête du site d’information "Onet.pl", il a participé à une campagne de haine sur les réseaux sociaux et envoyé des mails diffamants à plusieurs juges.

Tout commence par une campagne de diffamation contre le président de l’association des juges polonais. 2500 personnes reçoivent un mail ou une lettre, anonyme, contenant des rumeurs sur sa vie privée, sur d’éventuels adultères. D’autres juges sont aussi visés.

Selon l’enquête du site Onet.pl, cette chasse aux sorcières est orchestrée directement par Łukasz Piebiak, qui n’est autre que le vice-ministre de la Justice. Pour cela, il fait appelle à "Emilia", une cyber-harceleuse.

Ce n’est pas seulement dégoûtant, c’est illégal

Elle reçoit, de la part du vice-ministre, des informations confidentielles sur les juges et l’adresse personnelle de certains. On peut lire, sur le site d’information, des échanges directs entre elle et le vice-ministre de la Justice. Ils discutent de la stratégie à adopter pour discréditer les juges.

"C’est la première fois qu’un membre du ministère est impliqué dans des activités criminelles de diffamation, de diffusion de données personnelles et d’envoi de ces données à des personnes non autorisées. Ce n’est pas seulement dégoûtant, c’est illégal. Que vont penser les citoyens polonais des gens au pouvoir ? Vous ne pouvez pas collaborer avec des haters ou organiser des actions de haine", s’insurge Paulina Kieszkowska- Knapik, avocate à Varsovie, est membre de l’initiative "Tribunaux libres".

Łukasz Piebiak a démissionné mais compte porter plainte contre le site d’information pour calomnie.