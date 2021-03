Politique agricole commune : les activistes pour le climat demandent à Frans Timmermans de retirer le projet de PAC

Comment rendre la PAC plus verte? - CQFD - 25/03/2021 Pas de climat à l'agenda du sommet européen qui se tient par visioconférence ces jeudi et vendredi, mais des actions prévues ce jeudi au round-point Schuman pour rappeler à l'Europe ses engagements climatiques... Rise for Climate Belgium et d'autres organisations environnementales exigent plus de cohérence dans les politiques européennes dont certaines sont, selon elles, incompatibles avec les objectifs du Green Deal. On en débat sur le plateau de CQFD avec Sarah Zamoum, membre de Rise for Climate Belgium, et Benoît Lutgen, député européen.