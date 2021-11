Policier grièvement blessé, migrants à bout : la tension monte à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie

Au lendemain d’un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a assuré plus tôt dans la journée vouloir éviter que la crise migratoire ne dégénère en "confrontation" avec ses voisins européens. Les Occidentaux l’accusent d’avoir orchestré depuis l’été des mouvements migratoires à partir du Moyen-Orient vers les frontières orientales de l’Union européenne, ce qu’il dément.

Les forces de sécurité polonaises ont annoncé mardi avoir fait usage de gaz lacrymogène et déployé des canons à eau pour repousser des migrants qui jetaient des pierres en tentant de traverser la frontière depuis la Biélorussie.

Selon des groupes caritatifs, au moins 11 migrants sont morts de part et d’autre de la frontière depuis l’été. L’un d’eux, Ahmad al-Hassane, un Syrien de 19 ans venu de Homs, a été enterré lundi près de la frontière, du côté polonais. Quelque 4000 migrants au total campent actuellement, selon les gardes-frontières polonais, dans le froid et des conditions qui se dégradent de jour en jour, le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

Un face-à-face a commencé la semaine dernière près du point de passage entre les villages biélorusses de Bruzgi et polonais de Kuznica, où se sont rassemblés plusieurs centaines de migrants souvent originaires du Proche-Orient.

"Des migrants ont attaqué nos soldats et officiers avec des pierres et tentent de détruire la clôture et de passer en Pologne", a tweeté mardi le ministère polonais de la Défense. A Kuznica, "nos forces ont utilisé du gaz lacrymogène pour réprimer l’agression des migrants".