Polémiques autour des photos de Kamala Harris dans Vogue USA

Le magazine Vogue a consacre la "Une" de son édition de février à la nouvelle vice-présidente élue des Etats-Unis, Kamala Harris. L’article en soi est une biographie assez complète et plutôt bienveillante de la bientôt nouvelle "Numéro 2" des USA mais ce sont les photographies qui déclenchent la polémique. En effet, sur les réseaux sociaux, une vague d’indignation s’est abattue sur la bible de la mode US et sa rédactrice en chef depuis 1988, Anna Wintour.