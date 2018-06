Polémique sur le recensement voulu par Matteo Salvini: qui sont ces Roms, principale minorité en Italie?

Enfin l'Union européenne s'est, une fois n'est pas coutume, immiscée dans la polémique : par la voix du commissaire européen Pierre Moscovici : "Bien qu'interférer dans les affaires intérieures d'un pays, commenter telle ou telle déclaration choquante ou effrayante, peut être une tentation à laquelle il est extrêmement difficile de résister, je résisterai de toutes mes forces. Je dis que la Commission européenne exercera ses pouvoirs avec les règles à sa disposition. Il y a des règles sur les questions économiques et financières mais aussi sur la primauté du droit. Ce sont nos règles communes et doivent être respectées par tous".

L'association 21 juillet qui s'occupe des droits des Roms et des Sinti estime qu'un recensement sur base ethnique serait illégal en Italie. Elle juge aussi que les rares Roms en situation illégale sont apatrides et de ce fait inexpulsables. Et rappelle que les Roms en Italie sont présents depuis au moins un demi-siècle.

Originaire de la péninsule indienne, on les désigne sous différents noms, aux connotations plus ou moins péjoratives, désignant les pays d'où ils sont supposés venir : Tziganes, Gitans, Bohémiens, Manouches ou Romanichels.

Ces derniers sont aussi appelé Siciliens errants. Nomades ou semi-nomades en Sicile, ils sont aussi sédentarisés dans le reste de l'Italie,surtout à Naples, Rome et Milan. Leurs origines sont incertaines (survivants du tremblement de terre qui a détruit la ville sicilienne de Noto au 17ème siècle, descendants d'esclaves affranchis....) et eux-mêmes ne se définissent pas comme Roms.

En Italie, on inclut généralement trois catégories dans l’appellation "Rom": les Roms proprement dits, les Sinti et les "Camminanti", que l'on pourrait traduire par gens du voyage.

Comme partout en Europe, ils vivent en marge de la société, et sont discriminés. Partout en Europe, ces minorités rencontrent d'importantes difficultés d'accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux soins de santé. La moitié des enfants n'ont jamais été scolarisés. Chez les adultes le taux d'analphabétisme dépasse souvent 50%. L’espérance de vie des Roms est inférieure de 8 à 15 ans à celle des populations majoritaires des pays dans lesquels ils vivent.

Avec les Camminanti, les Roms et Sinti, forment la plus grande minorité ethnique d'Italie : jusqu'à 150.000.

La moitié d'entre eux dispose de la citoyenneté italienne. Certains Roms considérés comme autochtones sont présents en Italie depuis le moyen-âge. Ils sont souvent désigné par leur région de résidence : Roms napoletani, Roms pugliesi, Roms calabresi... D'autres sont arrivés plus récemment de pays européens, principalement d'Europe centrale et orientale. On parle souvent d'eux comme "balkaniques" et vivent plutôt dans le nord de l'Italie. Un groupe qui connait une importante croissance sont les Roms roumains.

La proportion qui vit dans des campements était de 12.000 personnes selon le recensement de 2008.



Enfin, les Sinti seraient environ 30.000, résidant surtout dans le nord et le centre de la botte. Ils ne se reconnaissent pas comme Roms même s'ils partagent avec eux une origine indienne et sont appelés Manouches en France.