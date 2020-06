Polémique en Allemagne : un parti érige une statue de Lénine, loin des appels au déboulonnage

"Welcome back" Lénine… Et voici la polémique du week-end en Allemagne. A l’heure ou certains prônent le déboulonnage de statues représentant des figures très controversées dans l’espace publique, un parti politique allemand a érigé, devant son siège de Gelsenkirchen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), une statue de Vladimir Illitch Oulianov, alias Lénine.

Une statue de Lénine en ex-Allemagne de l’Ouest

En clair, depuis quelques heures, le dirigeant communiste a donc, pour la première fois, une statue à sa gloire dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest. Elle mesure plus de deux mètres et a été coulée en Tchécoslovaquie en 1957. Une initiative qui suscite de virulents débats et fait polémique plus de trente ans après la chute du mur de Berlin qui a mis fin au communisme sur le sol allemand, en RDA à l’époque.