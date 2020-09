Polémique aux Pays-Bas : des chanteurs dont "la fille la plus détestée du pays" lancent une campagne anti-mesures corona

#ikdoenietmeermee. Ce hashtag qui signifie "je ne suis plus d’accord" ou "je n'adhère plus" a été popularisé ces derniers jours aux Pays-Bas par la jeune chanteuse de 21 ans Famke Louise. Cette Youtubeuse et mannequin qui enchaîne désormais les tubes outre-Moerdijk s'est fait la porte-parole des citoyens ne voulant plus se soumettre aux mesures prises par le gouvernement hollandais pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus. Chez nos voisins, le nombre d’infections ne cesse d’augmenter passant par exemple de 8200 à 13.000 en une semaine. Famke Louise compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram et 357.000 sur Youtube. Son très court message vidéo posté en début de semaine a donc atteint une grande partie de la jeunesse batave. Que dit-elle ? "Alleen samen krijgen wij de overheiden onder controle" (Ensemble, nous pouvons avoir le contrôle des autorités) un slogan détourné de celui lancé au printemps par le gouvernement et qui disait : "Ensemble, nous pouvons avoir le contrôle sur le corona". Dans la vidéo, Famke Louise ajoute : "Ik doe niet meer me. Free the people !" (Moi, je ne participe plus. Libérez le peuple !). Un message qui rejoint celui des plus sceptiques voire des mouvements conspirationnistes quant à la gestion de la crise du coronavirus, en Europe.

L’impact de ce virus est plus grand que ce que tout le monde pense Lors d’un talk-show télévisé, "Jinek" (RTL4), Famke Louise a précisé sa pensée. Tout d’abord, elle explique qu’elle est convaincue que le coronavirus existe. "Il existe à 100%", dit-elle. Mais, "on peut tous être là à attendre cette deuxième vague. Mais l’impact de ce virus est plus grand que ce que tout le monde pense". Selon elle, les médias n’en parlent pas suffisamment. Elle s’est lancée dans ce mouvement #ikdoenietmeermee à la demande d’un ami, une autre personnalité, Bizzey, qui "m’a dit qu’il voulait rassembler un maximum de personnes" autour de ce mot d’ordre. "J’ai dit OK. Je veux bien en faire partie", confie-t-elle alors. "Les gens ne peuvent plus faire ce qu’ils veulent. Les sociétés tombent en faillite. L’activité artistique est au plus bas. Les gens n’ont plus à manger. Et le gouvernement donne le sentiment qu’il s'en moque." Celle qui a connu le succès avec les chansons "Op Me Mommie" ou encore "Fan", on l’a dit, n’est pas la seule à participer à cette initiative de désobéissance civile. Elle est rejointe par le rappeur Gers Pardoel, le chanteur Thomas Berge… Des artistes qui comptent notamment auprès des adolescents et jeunes adultes aux Pays-Bas.

Des propos parfois confus lors de l'émission qui ont suscité nombre de commentaires, de moqueries et de parodies sur les réseaux sociaux. Une habitude pour celle qui est surnommée "la fille la plus détestée des Pays-Bas", sur fond de sexisme et de machisme depuis le début de sa carrière.

Cyber-harcèlement sur fond de sexisme Famke Louise Meijer est née le 9 décembre 1998. C’est à l’âge de 16 ans qu’elle lance sa chaîne Youtube. Au départ, il s’agit de vidéos de sketches plus ou moins spontanés (et plus ou moins ratés) avant de poster des vidéos de mode et de beauté. Rapidement, elle devient la cible des internautes. Beaucoup la prennent en grippe. Aux Pays-Bas, un vrai débat passionné oppose les pro et les anti-Famke Louise, exacerbé lorsqu’elle décide de se lancer dans la téléréalité ("Models in Paris", "Expeditie Robinson"…), le mannequinat et la chanson. Son premier single "Op Me Monnie" atteint tout de même la troisième dans le hit-parade. Son duo "Fan" avec Ronnie Flex, jeune rappeur populaire, devient lui numéro 1. Des morceaux aux contenus parfois crus et aux clips hyper sexualisés. Mais voilà, cyberharcelée, Famke Louise doit également subir les affronts lorsqu’elle se produit sur scène. Lors de ses prestations, il n’est pas rare qu’elle soit sifflée voire moquée par les présentateurs. Pas rare non plus qu’on lui balance des projectiles au visage, comme cette bouteille en verre qui manque de l’atteindre en avril 2019.

Rendre l’argent Aujourd’hui, sa prise de position lui attire à nouveau les foudres de la classe politique. "Totalement irresponsable" pour le ministre de la Santé Hugo de Jonge. "Les mesures que nous avons décidées sont vraiment utiles. On ne peut pas simplement dire : je n’adhère plus. Cela n’aide personne." Mais Famke Louise est épinglée parce qu’elle est désormais en contradiction avec un engagement. En mai dernier, elle participait, ainsi que le rappeur Boef, à une campagne nationale organisée par les autorités hollandaises. Objectif : sensibiliser la jeunesse quant à l’épidémie de coronavirus et au respect des mesures barrières. Coût pour les autorités : 65.000 euros. Combien Famke Louise a-t-elle été rémunérée ? On parle de plusieurs milliers d’euros. Sur les réseaux sociaux, beaucoup lui demandent de rembourser les sommes perçues. C’est le cas de Rob Jetten, du parti politique D66 (Démocrates 66). Il demande à la chanteuse de "rendre l’argent. Ou mieux : en faire don à une bonne oeuvre", suivi du hashtag #ikdoewelmee (J’adhère vraiment).

Je ne soutiens plus ce message Ce mercredi, Famke Louise, écrasée par la pression médiatique, a décidé de poster un long texte sur Instagram. Elle indique avoir participé au programme Jinek "non préparée. Personne ne m’y a obligée. Mais je pensais que je pouvais livrer mon message. Ceci étant, je me rends compte de l’impact d’émettre des déclarations non fondées." Elle ajoute avoir été "nerveuse" sur le plateau. "Je suis ni une virologue, ni une politicienne, ni une scientifique, ni médecin." Elle précise encore, comme pour éteindre un feu : "Je n’ai jamais eu l’intention d’exhorter les gens à prendre les mesures autour du coranavirus à la légère. Je respecte tous les travailleurs de la santé et je comprends tous ceux qui sont confrontés à cela au quotidien. L’intention en participant à "Jinek" était d’offrir une perspective différente." Elle déplore le manque de soutien et regrette de ne pas avoir "mieux évalué" la situation. Elle annonce ensuite supprimer sa vidéo #ikdoeniermeermee car "je ne soutiens plus ce message". Présentant ses excuses, elle annonce également effectuer un pas de côté. Pour combien de temps ? Elle ne le dit pas. Le message de Famke Louise a été liké plus de 60.000 fois.