Plusieurs mouvements laïques lancent un réseau européen pour faire entendre leur voix

Un nouveau réseau laïque européen a été créé par des associations de divers pays, a annoncé mercredi le Centre d'action laïque (CAL) dans un communiqué. Ce réseau a pour but de représenter les positionnements laïques auprès des institutions européennes et des organisations internationales.

Il compte "défendre et promouvoir les valeurs laïques de liberté, d'égalité et de solidarité", précise le CAL. Ce dernier ajoute que ce réseau se fonde sur la laïcité comprise comme "un principe universel, garant des libertés individuelles et d'une coexistence pacifique de tous, quelles que soient leurs opinions philosophiques et convictions religieuses".

Le Réseau laïque européen entend notamment participer à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, initiée par les instances européennes. "Les propositions du réseau concrétisent les valeurs laïques sur de nombreux sujets relevant de la compétence de l'Union : droits fondamentaux, démocratie européenne, égalité des sexes, droits des personnes migrantes, libertés de conscience et d'expression...", souligne le CAL.

Les membres fondateurs du Réseau laïque européen sont le Centre d'action laïque (Belgique), Egale (France), Europa Laica (Espagne), Le Congrès de la Sécularité (Kongres Świeckości, Pologne) , La ligue de l'enseignement (France) et les Pupilles de l'enseignement public (France).