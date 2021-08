Plusieurs morts dans des pluies torrentielles au Japon

Plusieurs personnes ont perdu la vie dans des pluies torrentielles au Japon, rapporte la télévision nipponne NHK dimanche.

Deux femmes âgées ont été retrouvées dans un canal dans la préfecture de Nagano. Plus tôt, une femme a péri dans une coulée de boue dans la préfecture de Nagasaki sur l’île de Kyushu, fortement touchée par les intempéries. Son mari et sa fille étaient aussi portés disparus.

Entre-temps, huit personnes ont été secourues dans des coulées de boue dans la préfecture de Nagano. Trois d’entre elles, dont deux enfants, ont été décrites comme en arrêt cardiaque, ce qui est une formule d’usage au Japon avant d’évoquer des décès officiellement confirmés.

En tout, quatre personnes étaient encore portées disparues, toujours selon ce média.

Des sols sont gorgés d’eau

Bien que la pluie ait cessé sur de larges parties de Kyushu dimanche matin, les autorités ont continué à mettre en garde contre les risques d’inondations et de coulées de boue, alors que les sols sont gorgés d’eau. Plus d’une douzaine de rivières dans sept préfectures sont sorties de leur lit.

Dans la préfecture de Saga, des rues entières étaient inondées et les résidents étaient transportés par bateau en lieux sûrs par des équipes de sauvetage. Un hôpital a été sous eaux, mais les patients ont pu être placés en sécurité à des étages plus élevés.

Dans plusieurs préfectures du pays, la pluviosité enregistrée dépasse de trois fois les mesures normales sur un mois. Des centaines de milliers de personnes ont été invitées à évacuer au cours du week-end.

La capitale Tokyo n’a pas été épargnée, et les autorités ont mis en garde les résidents des zones à risque par SMS et messages diffusés par parlophone. Les trombes d’eau devraient se poursuivre au cours de jours prochains.

Les effets du changement climatique se font ressentir au Japon avec des épisodes de pluies intenses de plus en plus fréquents. Les coulées de boue en sont plus souvent aussi le résultat dans cet archipel montagneux.