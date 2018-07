Plusieurs dizaines de blessés dans un accident de bus en Allemagne

Plusieurs dizaines de personnes dont de nombreux enfants et adolescents ont été blessés dans un accident impliquant un bus dans le nord de l'Allemagne, ont indiqué les services de secours tôt dimanche.

Un bus et une ambulance sont entrés en collision au nord de Lübeck samedi soir, ont indiqué les autorités. A bord du véhicule se trouvaient 42 enfants, cinq accompagnateurs et le conducteur. Ils se rendaient dans un camp de vacances. Les enfants sont âgés entre 10 et 15 ans.

La plupart des passagers ont été légèrement blessés et deux d'entre eux ont été blessés plus sévèrement. Ils ont été emmenés dans des hôpitaux de la région par hélicoptère. La police a ouvert une enquête.