Plus de la moitié des Russes veulent que Poutine reste au pouvoir après 2024

Plus de la moitié des Russes veulent que le président Vladimir Poutine reste au pouvoir après son mandat de six ans, qui prendra fin en 2024, d'après un sondage mené par le plus grand institut indépendant du pays, publié mardi.

Réélu en mars avec 76,7% des voix, Poutine a entamé cette année son quatrième mandat à la tête du pays. Pour qu'il reste au pouvoir au-delà de celui-ci, il faudrait amender la Constitution qui ne permet pas d'effectuer plus de deux mandats présentiels d'affilée. En 2024, Poutine aura 71 ans.

"Il n'y a pas de successeur. Les gens sont pragmatiques", estime le directeur de l'institut de sondage, Lev Gudkov. Le spectre d'un changement politique amène la peur du risque d'instabilité, précise-t-il, et Poutine est vu "comme l'assurance du statu quo".

Cinquante et un pour cent des répondants disent préférer que Poutine reste président, tandis que seuls 27% s'y opposent. Depuis 2014, et l'annexion de la Crimée, la majorité de la population russe est en faveur d'un maintien de M. Poutine au pouvoir. Avant, seuls 33% des Russes le souhaitaient.