Plus de 70 morts à cause de violentes tempêtes en Inde

De violentes tempêtes ont secoué quatre États de l'Inde et tué 71 personnes dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les autorités du pays. Les vents ne devraient pas s'apaiser avant mardi. L'État de l'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, a été particulièrement touché avec 42 morts. Ce bilan pourrait encore s'alourdir puisque 83 personnes ont été blessées et, pour beaucoup, transportées à l'hôpital. Plus de 120 habitations ont également été endommagées.

Quatorze autres personnes ont perdu la vie dans le Bengale occidental, auxquelles s'ajoutent 12 morts dans la province méridionale d'Andhra Pradesh et deux décès à New Delhi. Une victime a encore été recensée dans l'État de Uttarakhand.

La foudre et les effondrements d'habitations ont provoqué la plupart des décès. Tous les États indiens restent en alerte jusqu'à mardi.

L'Inde avait déjà été secouée au début du mois de mai par de violents orages et de fortes rafales, qui avaient coûté la vie à une centaine de personnes.