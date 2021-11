Plus de 60 morts et des milliers de déplacés après de fortes pluies dans le sud de l'Inde

Au moins 60 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été déplacées après que des pluies torrentielles se sont abattues sur trois États du sud de l'Inde, ont rapporté lundi des responsables ainsi que des médias.

Les Etats d'Andhra Pradesh, du Karnataka et du Tamil Nadu connaissent de fortes précipitations depuis jeudi dernier, mais une majorité de décès ont été signalés ce week-end.

Au moins 30 personnes sont mortes dans des accidents liés à la pluie dans l'Andhra Pradesh, et un nombre égal est toujours porté disparu, a déclaré le responsable de la gestion des catastrophes, P Balaji.

"La plupart des décès rapportés sont survenus à la suite de l'effondrement de maisons, d'électrocutions et de noyades alors que des bus étaient emportés. 58.000 personnes ont été hébergées dans des camps de secours installés dans les quatre districts les plus touchés, dont Nellore et Kadapa", a précisé ce responsable.

Les pluies se sont atténuées lundi mais de nombreux villages demeurent inaccessibles, forçant les équipes de secours à larguer des vivres à l'aide de bateaux ou d'hélicoptères.

Deux douzaines de personnes supplémentaires sont mortes dans l'État voisin du Karnataka, où environ 500.000 hectares de cultures ont été détruits, tandis que neuf personnes dont quatre enfants ont péri dans l'effondrement d'une habitation dans au Tamil Nadu.

Plusieurs quartiers des capitales du Karnataka et du Tamil Nadu, Bangalore et Chennai, ont aussi été inondés en raison des pluies torrentielles.

Une dépression située sur le golfe du Bengale est à l'origine des fortes précipitations sur la région.

Les scientifiques ont prédit une augmentation des précipitations annuelles sur la majorité de la région de l'Asie du Sud en raison du réchauffement climatique.