Plus de 60 bébés rohingyas naissent chaque jour dans la misère des camps

Plus de 60 bébés naissent chaque jour dans les camps pour réfugiés rohingyas au Bangladesh, rapporte jeudi l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Les conditions de vie y sont misérables.

"Environ 60 bébés prennent chaque jour leur premier souffle dans des conditions épouvantables, loin de leur maison, auprès de mères qui ont survécu au déplacement, à la violence, à des traumatismes et, parfois, au viol", a déclaré dans un communiqué le représentant d'Unicef au Bangladesh, Edouard Beigbeder.

16.000 bébés sont nés dans ces camps

Les Rohingyas, minorité musulmane qui vivait dans l'ouest de la Birmanie, pays à forte majorité boudhiste, ont fui en masse sous la menace de l'armée birmane. Quelque 700.000 d'entre eux s'entassent dans des camps insalubres à Cox's Bazar, au sud-est du Bangladesh.

Depuis le pic de violence à leur encontre dans l'État birman de Rakhine il y a neuf mois, plus de 16.000 bébés rohingyas sont nés dans ces camps, d'après l'Unicef. A peine un sur cinq a vu le jour dans les établissements de santé qui y sont établis.

On ignore par ailleurs combien de ces bébés sont le fruit de viols, mais les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et de nombreux cas d'agression ont été rapportés, a ajouté M. Beigbeder.

Début mai, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la mousson et le manque de financements risquent de provoquer une crise sanitaire à Cox's Bazar.