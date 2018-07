Plus de 300.000 Croates ont accueilli leur équipe nationale en héros

Un rassemblement historique et une ville en rouge et blanc: en liesse, Zagreb accueille lundi en héros ses "Vatreni" vice-champions du monde, battus en finale du Mondial 2018 par la France.

Selon la police, plus de 300.000 personnes se sont massées entre l'aéroport et le centre ville. Du jamais vu en Croatie.

"Levez-les mains ! Croatie !", lance un animateur à la foule tandis que l'avion des joueurs, escorté depuis l'entrée dans l'espace aérien croate de deux Mig-21 de l'armée de l'air, survole peu après 15H00 la place Jelacic et ses alentours.

"Joue ma Croatie ! Quand je te vois mon coeur s'enflamme !", "Que les coeurs flamboyants battent plus fort !", chante la foule, drapeaux au vent, maillots à damier rouge et blanc au dos. Elle crie quand elle voit sur les écrans l'avion roulant doucement sur le tarmac, son fuselage marqué d'un "Bravo Vatreni !" ('Flamboyants', le surnom de la sélection), passant doucement sous un arc d'eau lancé par les pompiers de l'aéroport Franjo-Tudjman.

Et elle exulte quand le capitaine de la sélection apparaît en haut de la passerelle. "Luka...", crie l'animateur. "Modric !", répond la place Jelacic. "Mario"... "Mandzukic !", "Dejan"... "Lovren !". Près de quatre heures plus tard, le bus entre enfin en ville, n'est toujours pas arrivé à destination, se frayant difficilement un passage dans la foule.

Invité surprise

Toutefois, un invité des joueurs dans leur bus risque de faire grincer quelques dents, notamment chez les voisins des Croates: le chanteur ultranationaliste Thompson, de son vrai nom Marko Perkovic, accusé d'être un sympathisant du régime oustachi pronazi durant la Seconde guerre mondiale.

Jamais les Zagrebois n'ont vécu tel rassemblement, même lors d'une immense manifestation anti-Tudjman en 1996 ou du retour du général Ante Gotovina, acquitté par le Tribunal pénal international de La Haye en 2012 et considéré par les Croates comme un héros de la guerre d'indépendance contre les forces serbes (1991-95).

Drapeaux géants sur les beaux immeubles de style austro-hongrois de la place, des Croates restés ou pays ou expatriés, des retraités et des enfants: c'est tout un peuple qui entend dire sa fierté et fêter Luka Modric et sa bande.

"C'est comme ça qu'on aime la Croatie", peut-on lire sur une bannière. "Nous sommes peu nombreux mais nous avons cru et cela suffit", dit une autre.