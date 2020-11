Plus de 250.000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont atteint mercredi la barre des 250.000 décès attribués au Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins.

Le pays, où l'épidémie est sensiblement repartie à la hausse depuis quelques semaines, est de loin le plus endeuillé au monde par la maladie, devant le Brésil et l'Inde.

Il compte par ailleurs à lui seul, avec plus de 11 millions de cas, pour près d'un cinquième du nombre total de contaminations recensées à travers le monde depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine fin 2019.

Les Etats-Unis ont enregistré en moyenne chaque jour plus d'un millier de décès au cours des deux dernières semaines. Face à cette nouvelle accélération de l'épidémie, de nombreux Etats et métropoles ont réintroduit des restrictions, craignant le pire à l'approche de la fête de Thanskgiving, habituellement marquée par de grandes réunions familiales et de nombreux déplacements à travers le pays.